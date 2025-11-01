2. 11.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Herečky, modelky, ale i manželka prezidenta. Které ženy prošly postelí Micka Jaggera?

Mick Jagger a Jerry Hall
Mick Jagger a Jerry HallFoto: Profimedia
Mick Jagger a Jerry Hall
Mick Jagger a Jerry HallFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jeden z největších proutníků světového šoubyznysu, zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger, tento týden oslavil 80. narozeniny. Jeho postelí podle tvrzení lidí z jeho okolí prošly bez nadsázky tisíce žen. Které byly ale těmi nejzásadnějšími?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Mick Jagger je víc než jen legendární frontman Rolling Stones – je zosobněním éry rock’n’rollu, rebelie a nezdolné energie, která ani po šesti dekádách na scéně neslábne. Spolu s kapelou prodal stovky milionů desek, napsal desítky světových hitů a dodnes vyprodává stadiony po celém světě. Je držitelem rytířského titulu i řady hudebních ocenění, a přestože oslavil už osmdesátku, jeho charisma zůstává stejně magnetické jako v šedesátých letech.

Neoddělitelnou součástí Jaggerovy osobnosti je ale i jeho bouřlivý soukromý život. Po jeho boku se vystřídaly slavné herečky, topmodelky i aristokratky – a mezi jeho milenkami se objevila dokonce i manželka prezidenta. Které ženy podlehly kouzlu muže, jehož energie, talent a šarm dokázaly změnit nejen hudbu, ale i historii popkultury?

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Obrazem: V rouše Evině. Trumpová a Sarkozyová se ukázaly tak, jak je svět dnes už nezná

Reklama
Předchozí
1234512
Pokračovat

Chrissie Shrimptonová

První vážnou známostí rockového bouřliváka byla anglická modelka Chrissie Shrimptonová, s níž se seznámil v roce 1963 během studií ekonomie. A přestože spolu plánovali svatbu a společný život, nakonec se jejich vztah po třech letech rozpadl. Odchod partnera nesla Shrimptonová těžce a ve svém bytě se pokusila předávkovat léky. Jagger ji ale naštěstí našel včas.

Chrissie Shrimptonová
Foto: Profimedia
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama