Herečky, modelky, ale i manželka prezidenta. Které ženy prošly postelí Micka Jaggera?

Mick Jagger je víc než jen legendární frontman Rolling Stones – je zosobněním éry rock’n’rollu, rebelie a nezdolné energie, která ani po šesti dekádách na scéně neslábne. Spolu s kapelou prodal stovky milionů desek, napsal desítky světových hitů a dodnes vyprodává stadiony po celém světě. Je držitelem rytířského titulu i řady hudebních ocenění, a přestože oslavil už osmdesátku, jeho charisma zůstává stejně magnetické jako v šedesátých letech.
Neoddělitelnou součástí Jaggerovy osobnosti je ale i jeho bouřlivý soukromý život. Po jeho boku se vystřídaly slavné herečky, topmodelky i aristokratky – a mezi jeho milenkami se objevila dokonce i manželka prezidenta. Které ženy podlehly kouzlu muže, jehož energie, talent a šarm dokázaly změnit nejen hudbu, ale i historii popkultury?
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Obrazem: V rouše Evině. Trumpová a Sarkozyová se ukázaly tak, jak je svět dnes už nezná