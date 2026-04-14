Helena Vondráčková by se usmíření s bratrem nebránila. „Už by mohl dostat rozum,“ říká
Zpěvačka Helena Vondráčková otevřeně promluvila o dvou věcech, které ji v životě dodnes mrzí. Přiznala, že ji trápí nejen to, že se nikdy nestala matkou, ale i dlouholetý rozkol s bratrem Jiřím Vondráčkem, se kterým nepromluvila už více než čtvrt století. Přesto naději na usmíření úplně nevzdává.
O tom, jak dlouhodobý spor poznamenal rodinné vztahy, se Vondráčková rozpovídala v podcastu Čestmíra Strakatého. K rozkolu mezi sourozenci došlo kvůli vztahu Vondráčkové a jejího současného manžela Martina Michala. S milostným výběrem své sestry skladatel Jiří Vondráček zásadně nesouhlasil a poukazoval na jeho problematickou minulost. „S bratrem je to složitější, je to smutná historka. Já jsem nikdy nezasahovala do jeho soukromého života,“ říká zpěvačka, která se svým sourozencem už roky nekomunikuje.
„Když je člověk dospělý, ví, co dělá, a má nějaké přesvědčení o tom, že ten vztah je v pořádku, tak není nutné, aby do toho, byť i ten nejbližší člověk, nějak dramatickým způsobem zasahoval,“ je přesvědčená Vondráčková.
Od moderátora přišel dotaz na téma, jestli si myslí, že je možné, aby se jejich vztahy někdy urovnaly. „Dáváte mi těžkou otázku, ale tím, že jsme oslavili už 28 let spolu a 26 let manželství, tak už by bratr mohl přijít k rozumu,“ řekla s úsměvem a jasně tak naznačila, že pokud má dojít k usmíření, první krok není na ní. Sama by to uvítala, i když přiznává, že se dá na to špatné jen těžko zapomenout. „Byla to spousta nepříjemností a jeho postoj nám udělal mnoho pracovních nesnází i poničil mnoho kamarádských vztahů. Ale já jsem vždycky pro nataženou ruku neodmítat, tak uvidíme,“ nechala téma otevřené. Vondráčková je také přesvědčená, že její bratr to s ní myslí dobře.
Dalším bolavým tématem v jejím životě je absence potomků. „Bohužel nemám rozvětvenou rodinu, nebylo to štěstí. Nikdy člověk nemůže mít všechno na světě, takže se to nepovedlo,“ povzdychla si zpěvačka. „Helena Růžičková mi jednou řekla, že si dáme kafe a že mi bude věštit z lógru. Ona tam tak točila tou lžičkou a říkala – tady mi to ukazuje, dej pokoj furt s těma dětma, tvůj úkol je někde jinde. Zpívej a děti si půjčuj. V podstatě měla tak trochu pravdu, protože děti bych měla velmi ráda, ale celý svůj život jsem kolem sebe měla opravdu hodně dětí, včetně bratrových nebo dětí sousedů,“ vyprávěla s úsměvem. Prozradila také, že děti neměla ze zdravotních důvodů. A ani adopce prý pro ni nebyla cestou. „Adopci jsme neměli v úmyslu a asi by to nebyl ten pravý krok. My jsme měli takovou neblahou zkušenost v příbuzenstvu, která nedopadla zrovna nejlíp," vysvětlila, proč se touto cestou nikdy nevydala.