Přeskočit na obsah
1. 1.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Vondráčková se stěhuje do domu za 21 milionů: pět pokojů, tři koupelny a pozemek 1200 m²

Lucie Vondráčková
Herečka Lucie VondráčkováFoto: Kamaryt Michal
Lucie Vondráčková
Herečka Lucie VondráčkováFoto: Kamaryt Michal
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Lucie Vondráčková má poslední týdny v jednom kole. Vedle divadla, natáčení Ulice a péče o syny řeší i velké stěhování do domku, který si pořídila už loni a nechala ho kompletně zrekonstruovat. Fanouškům ukázala, že balení je v plném proudu.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Lucie Vondráčková má poslední měsíce nabité od rána do večera. Po rozchodu se zápasníkem Zdeňkem Polívkou se podle svých slov už zhruba půl roku soustředí hlavně na práci a rodinu – a k tomu řeší ještě jednu velkou životní kapitolu: stěhování. Herečka se totiž pouští do přesunu do domku, který si pořídila už loni a který prošel kompletní rekonstrukcí.

Lucie Vondráčková, přítel Zdeněk „Gameover“ Polívka
Lucie Vondráčková, přítel Zdeněk „Gameover“ Polívka

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka se rozešli. "Měl jsem ji rád," vzkazuje sportovec

Celebrity

Fanouškům nedávno na sociálních sítích naznačila, že „už je to tady a balení jede naplno. „Mezi stěhováním… potřebuju trochu cukroklidu… a nepište mi, že se to nemá… nejsem ezo a hřeším ráda,“ napsala s nadsázkou, když si u krabic dopřála sladkou pauzu. Do toho stále hraje v divadle, natáčí Ulici a věnuje se synům, takže je jasné, že kombinace pracovního tempa a stěhovacího maratonu dokáže vyčerpat i ty nejodolnější.

ČTĚTE TAKÉ: Nechali mi ji celou noc, říká o porodu mrtvé dcery Lucie Vondráčková

Vondráčková ale má v jednom ohledu výhodu, kterou by jí mohl leckdo závidět: nový dům nestojí na druhém konci města, ale hned vedle vily, kde doposud bydlela. Logistika je tak výrazně jednodušší – místo přejezdů přes Prahu stačí pár kroků. Přesto práce ještě nejsou úplně u konce, což naznačila i stručným komentářem u záběrů z domova: „Ještě napůl zabaleno.“

Reklama

Nemovitost, která ji podle dostupných informací vyšla na zhruba 21 milionů korun, nabízí pět pokojů, kuchyň, tři koupelny, sklep i garáž a stojí na pozemku o velikosti kolem 1200 metrů čtverečních. Rekonstrukce domu byla rozsáhlá a i teď je vidět, že se stále ladí poslední detaily, aby se herečka mohla do nového moderního bydlení definitivně přesunout.

VIDEO: Lucie Vondráčková jako přestárlý diblík. U filmu The Perfect Kiss se smějete blbosti

Video: Kamil Fila

Zdroj: Instagram Lucie Vondráčkové, Blesk.cz, Super.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama