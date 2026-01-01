Lucie Vondráčková má poslední měsíce nabité od rána do večera. Po rozchodu se zápasníkem Zdeňkem Polívkou se podle svých slov už zhruba půl roku soustředí hlavně na práci a rodinu – a k tomu řeší ještě jednu velkou životní kapitolu: stěhování. Herečka se totiž pouští do přesunu do domku, který si pořídila už loni a který prošel kompletní rekonstrukcí.
Vondráčková se stěhuje do domu za 21 milionů: pět pokojů, tři koupelny a pozemek 1200 m²
Lucie Vondráčková má poslední týdny v jednom kole. Vedle divadla, natáčení Ulice a péče o syny řeší i velké stěhování do domku, který si pořídila už loni a nechala ho kompletně zrekonstruovat. Fanouškům ukázala, že balení je v plném proudu.
Fanouškům nedávno na sociálních sítích naznačila, že „už je to tady“ a balení jede naplno. „Mezi stěhováním… potřebuju trochu cukroklidu… a nepište mi, že se to nemá… nejsem ezo a hřeším ráda,“ napsala s nadsázkou, když si u krabic dopřála sladkou pauzu. Do toho stále hraje v divadle, natáčí Ulici a věnuje se synům, takže je jasné, že kombinace pracovního tempa a stěhovacího maratonu dokáže vyčerpat i ty nejodolnější.
Vondráčková ale má v jednom ohledu výhodu, kterou by jí mohl leckdo závidět: nový dům nestojí na druhém konci města, ale hned vedle vily, kde doposud bydlela. Logistika je tak výrazně jednodušší – místo přejezdů přes Prahu stačí pár kroků. Přesto práce ještě nejsou úplně u konce, což naznačila i stručným komentářem u záběrů z domova: „Ještě napůl zabaleno.“
Nemovitost, která ji podle dostupných informací vyšla na zhruba 21 milionů korun, nabízí pět pokojů, kuchyň, tři koupelny, sklep i garáž a stojí na pozemku o velikosti kolem 1200 metrů čtverečních. Rekonstrukce domu byla rozsáhlá a i teď je vidět, že se stále ladí poslední detaily, aby se herečka mohla do nového moderního bydlení definitivně přesunout.