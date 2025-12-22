Přeskočit na obsah
23. 12. Vlasta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Haně Vítové půvab štěstí nepřinesl. Měla toxický vztah, zlomila ji sebevražda dcery

Hana Vítová a Oldřich nový ve filmu Pytlákova schovanka
Hana Vítová a Oldřich nový ve filmu Pytlákova schovankaFoto: Profimedia
Hana Vítová a Oldřich nový ve filmu Pytlákova schovanka
Hana Vítová a Oldřich nový ve filmu Pytlákova schovankaFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Herečka Hana Vítová byla představitelkou femme fatale v černobílých filmech. Na rozdíl od řady svých hereckých kolegyň nebyla po válce obviněná z kolaborace. Zažila ale toxický vztah a po sebevraždě devatenáctileté dcery si sáhla na dno. Odrážela se od něj zbytek života.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Narodila se jako Jana Lašková do umělecké rodiny, její rodiče byli operní pěvci. I ona výborně zpívala, konzervatoř ale nedokončila, protože ji zlákalo divadlo. Nejšťastnější období života prožila v Osvobozeném divadle, kde jí také Voskovec s Werichem vymysleli pseudonym Hana Vítová. Mimochodem, právě v Osvobozeném divadle nazpívala slavný duet Život je jen náhoda, s Ljubou Hermanovou. Ve filmu pro ni byla nejúspěšnější 40. léta, kdy natočila například film Noční motýl, po válce si pak zahrála ve slavné Pytlákově schovance. V osobním životě ale štěstí neměla, se svým druhým manželem prožila toxický vztah a ránou, z které se do smrti nevzpamatovala, byla smrt její dcery. 

Reklama
Předchozí
1234511
Pokračovat

Konzervatoř nedokončila

Hana Vítová, rodným jménem Jana Lašková, se narodila 24. ledna 1914. Oba její rodiče byli pěvci, proto na jejich popud začala zpívat také. Hana ale nakonec konzervatoř nedokončila. Přijala totiž stáž v olomouckém divadle a studia vyměnila za možnost stát na jevišti denně.

Hana Vítová
Hana VítováFoto: Profimedia.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama