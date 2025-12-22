Narodila se jako Jana Lašková do umělecké rodiny, její rodiče byli operní pěvci. I ona výborně zpívala, konzervatoř ale nedokončila, protože ji zlákalo divadlo. Nejšťastnější období života prožila v Osvobozeném divadle, kde jí také Voskovec s Werichem vymysleli pseudonym Hana Vítová. Mimochodem, právě v Osvobozeném divadle nazpívala slavný duet Život je jen náhoda, s Ljubou Hermanovou. Ve filmu pro ni byla nejúspěšnější 40. léta, kdy natočila například film Noční motýl, po válce si pak zahrála ve slavné Pytlákově schovance. V osobním životě ale štěstí neměla, se svým druhým manželem prožila toxický vztah a ránou, z které se do smrti nevzpamatovala, byla smrt její dcery.
Haně Vítové půvab štěstí nepřinesl. Měla toxický vztah, zlomila ji sebevražda dcery
Herečka Hana Vítová byla představitelkou femme fatale v černobílých filmech. Na rozdíl od řady svých hereckých kolegyň nebyla po válce obviněná z kolaborace. Zažila ale toxický vztah a po sebevraždě devatenáctileté dcery si sáhla na dno. Odrážela se od něj zbytek života.
Konzervatoř nedokončila
Hana Vítová, rodným jménem Jana Lašková, se narodila 24. ledna 1914. Oba její rodiče byli pěvci, proto na jejich popud začala zpívat také. Hana ale nakonec konzervatoř nedokončila. Přijala totiž stáž v olomouckém divadle a studia vyměnila za možnost stát na jevišti denně.
Konzervatoř nedokončila
Hana Vítová, rodným jménem Jana Lašková, se narodila 24. ledna 1914. Oba její rodiče byli pěvci, proto na jejich popud začala zpívat také. Hana ale nakonec konzervatoř nedokončila. Přijala totiž stáž v olomouckém divadle a studia vyměnila za možnost stát na jevišti denně.
Osvobozené divadlo
O jejím talentu se doslechli Jiří Voskovec a Jan Werich a poslali křehké krásce s jemným obličejem, ale silným hlasem pozvánku do Osvobozeného divadla. Ona ji přijala a v divadle získala i pseudonym, který pak používala do konce života. Werich později prozradil, že k příjmení Vítová je inspirovalo křestní jméno Vítězslava Nezvala, kterého tehdy s Voskovcem náhodou potkali. „Voskovec se na něj díval a najednou povídá: ,Vít – Vítězslava – Vítek – Vítková – Vítová. Budeme jí říkat Vítová.‘ A bylo to!"
První manžel
Ve svých devatenácti letech se vzala tehdejšího idola, operetního zpěváka Járu Pospíšila (na snímku). Na vážný vztah s mužem o devět let starším ale nebyla připravena, za rok a půl už byli rozvedeni. Zůstali ale přátelé a po válce spolu jezdili na zájezdová představení.
Přítel Oldřich
Ve 40. letech se ocitla na vrcholu kariéry. V dramatu Noční motýl (1941) si zahrála ženu, která padne na samé dno – což se jí bohužel stalo později i v reálném životě. Po uzavření Osvobozeného divadla se přes Švandovo divadlo a Divadlo Vlasty Buriana dostala až do Nového divadla Oldřicha Nového. Ten byl jejím blízkým přítelem. O jeho nemanželskou dceru se dokonce starala, když byli Nový i jeho manželka deportováni do koncentračních táborů.
Druhá svatba
Druhým mužem jejího života se stal šéfredaktor časopisu Kinorevue Bedřich Rádl. Ten kvůli Haně opustil svou tehdejší manželku, herečku Světlu Svozilovou. V červnu 1942 se vzali, manželství vydrželo třináct let. Šťastní spolu ale nebyli, Rádl měl slabost pro ženy. Ani dcera Bedřiška manželství nezachránila. (Na fotografii Hana Vítová ve filmu Freunde.)
Pytlákova schovanka
Na rozdíl od svých kolegyň nebyla po válce obviněna z kolaborace, ale role pro prvorepublikové hvězdy se přestaly psát. Posledním významným snímkem, kde se objevila, byla v roce 1949 Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář (na snímku).
Plán B s R. A. Dvorským
Když po válce žádné další role nepřicházely, dala se Hana dohromady s bývalým manželem Járou Pospíšilem a oblíbeným zpěvákem R. A. Dvorským, kterému byla za svědka na svatbě. Objížděli společně města s estrádními pořady. Diváci je přijímali skvěle. (Na fotce v českém filmu Výdělečné ženy.)
V jednom bytě se sokyní
Její osobní život se stal v 50. letech těžce snesitelným. Bedřich Rádl si přivedl domů novou partnerku, herečku Natašu Tanskou, a pro Hanu to znamenalo definitivní konec jejich lásky. Jenže byla bytová krize, a tak Hana i s dcerou Bedřiškou nadále žily pod jednou střechou s Rádlem a jeho novou ženou. Původně velký byt rozdělili na dva, ale koupelna a kuchyň zůstaly společné. Prapodivné soužití se negativně podepsalo na psychickém stavu nejen Hany, ale především Bedřišky (na snímku).
Tragédie
Jindřišce bylo dvacet let a kromě rodinných poměrů ji trápila i jednostranná platonická láska k herci Jiřímu Suchému. Přestože byla její matka doma, podřezala si v roce 1966 ve svém pokoji žíly, několikrát se pokusila probodnout si srdce pletací jehlicí a nakonec vyskočila z okna. „Ona se ke mně velmi intenzivně upnula, přitom já už jsem tou dobou měl svoji rodinu, a tak jsem si s tím nevěděl rady. Zahrnovala mě různými pozornostmi – na zkoušku mi přinesla v kastrůlku jídlo, upletla mi svetr. A já jsem ji musel odrážet, odmítat," cituje spisovatel Ondřej Suchý svého bratra ve své knize Neznámá známá Hana Vítová.
Chytrá a vzdělaná
Hana Vítová ovládala několik světových jazyků a díky svým znalostem mohla pro televizi připravovat různé kvízy do zábavních pořadů. Nic z toho jí ale nedávalo motivaci dál žít… Na fotce je spolu s dr. Janem Pixou, R. A. Dvorským a Otou Kinským před odjezdem do Vídně na setkání s krajany.
Smutný konec
Vítová se z tragické ztráty dcery nikdy nevzpamatovala. Útěchu hledala v alkoholu. Roku 1970 navíc měla těžkou autonehodu, v jejímž důsledku ochrnula na jednu nohu. Zemřela 3. března 1987, zapomenutá a osamělá.