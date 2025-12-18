Ačkoliv od rozchodu saxofonisty Felixe Slováčka a výtvarnice Lucie Gelemové uplynuly už čtyři roky, bývalá dvojice se v poslední době znovu objevuje ve společnosti. Naposledy se potkali na křtu Slováčkova nového alba a nešlo jen o náhodné a letmé setkání. Lucie seděla přímo u stolu Felixe Slováčka a bylo patrné, že si společnost jeden druhého užívají. Fotografové deníku Blesk je navíc zachytili i při odchodu z restaurace, kdy se oba snažili působit dojmem, že odcházejí každý zvlášť.
Gelemová dostala přísný zákaz kvůli Slováčkovi. Zasáhla snad Patrasová?
Dlouhou dobu se zdálo, že vztah mezi hudebníkem Felixem Slováčkem a výtvarnicí Lucií Gelemovou už je vyřešený a ukončený. Teď to ale vypadá, že jisté napětí stále panuje.
To však nebyla pravda. Podle Blesku Gelemová po chvíli nastoupila do Felixova vozu a společně zamířili k vile, kde hudebník žije se svou manželkou Dagmar Patrasovou. Ta se křtu nezúčastnila, protože se po tragickém úmrtí dcery Aničky (†29) stále vyhýbá společnosti. Ani pobyt ve vile však netrval dlouho – Felix se krátce nato vrátil zpět do auta, kde na něj Lucie čekala na zadním sedadle, a společně znovu odjeli. Tentokrát zamířili na večeři do jednoho z oblíbených pražských podniků.
„Lucii jsem na křest své desky pozval a pak jsme si domluvili přátelskou večeři. Nic za tím nehledejte. Mám ji rád a zajímalo mě, jak žije. Jsme přátelé,“ tvrdil Blesku Felix. Jenže jejich malé dostaveníčko nezůstalo bez následků. Tento týden se opět měli potkat na jedné ze společenských akcí, kam byli oba pozváni. Od Slováčka však přišel překvapivý krok. „Felix dal Gelemové zákaz, aby sem šla. Když je společně nafotili na jeho křtu, tak z toho měl problémy. Zda s Dádou, nebo s někým jiným, už neřekl,“ řekla Blesku jedna z organizátorek a naznačila, že by za tím mohla stát reakce zhrzené manželky.
Nakonec ale na zmíněnou událost nedorazila nejen Gelemová, ale ani Slováček. Hudebník se omluvil na poslední chvíli a vyvolal tak vlnu spekulací, že se chtěl vyhnout nepříjemným otázkám právě na jeho vztah s Gelemovou, které by jistě přišly.