"Musíme ji zbavit svéprávnosti, jinak umře," říká o Dagmar Patrasové Felix Slováček

Svou kariéru má zpěvačka Dagmar Patrasová postavenou na vystupování pro nejmladší publikum. Právě na akci pro děti, kterou o víkendu pořádala nezisková organizace pomáhající dětem z dětských domovů, bez omluvy nedorazila. "Je to konec její kariéry!" neskrýval svoje rozhořčení její manžel, saxofonista Felix Slováček.

Ten si také nebral servítky ohledně toho, zda za její nepřítomností stojí alkohol. "Co vám na to mám říct, asi každý ví, proč nepřišla. Jsem z toho hodně špatný, vůbec nevím, co mám dělat, abych jí zachránil život," řekl Slováček Blesku. "Bohužel je manželka indisponovaná už každý den. Nachlazená ale není," zoufal si hudebník, který si láme hlavu, jak situaci se svou ženou řešit.

"Jediná možnost, co tu je, je zbavit ji svéprávnosti, jinak umře! To nepochopí nikdo, kdo nemá doma takto nemocného člověka. Až se to stane, tak všichni budou chodit a nadávat mi, proč jsem něco neudělal. Je to těžké," uzavřel nepříjemnou konverzaci.

Pořadatele dětské akce na poslední chvíli zachránila dcera Patrasové, zpěvačka Anna Slováčková. "Nezlobte se, ale nechci se k tomu vyjadřovat. Zaskočila jsem za mámu, abych pomohla tátovi a jeho produkci. Víc k tomu nechci nic říkat," řekla bez dalších podrobností.

To, že má Patrasová problémy se závislostí na alkoholu, tvrdí Slováček už dlouhou dobu. Zpěvačka také před lety pod vlivem způsobila dopravní nehodu. Další incident, kdy letos v létě jen pár metrů od svého domu na Vinohradech nabourala do betonového zátarasu a následně se odmítla podrobit zkoušce na alkohol, právě prošetřuje policie.