20. 12. Dagmar
Geislerová potkala legendu, Bendig se vrátil v čase a Bendová si dělá legraci z maminky

Anna Geislerová
Anna GeislerováFoto: Benedikt Renč
Anna Geislerová
Anna GeislerováFoto: Benedikt Renč
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.

Mariana Prachařová

Dcera herečky Dany Batulkové, influencerka Mariana Prachařová Vánoce miluje a každý rok je tráví právě v domě své maminky. Tam má také už od dětství jednu milou povinnost. Té se podle svých slov nehodlá nikdy vzdát.

