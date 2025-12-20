Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.
Geislerová potkala legendu, Bendig se vrátil v čase a Bendová si dělá legraci z maminky
Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?
Mariana Prachařová
Dcera herečky Dany Batulkové, influencerka Mariana Prachařová Vánoce miluje a každý rok je tráví právě v domě své maminky. Tam má také už od dětství jednu milou povinnost. Té se podle svých slov nehodlá nikdy vzdát.
Adéla Gondíková a Jiří Langmajer
V předvánočním shonu si herečtí manželé Adéla Gondíková a Jiří Langmajer našli chvilku, aby spolu vyrazili na hory, užili si víkend jen ve dvou a nechali se hýčkat ve wellness.
Alice Bendová
Herečka Alice Bendová si dlouhodobě dělá na svých sociálních sítích legraci nejen ze sebe, ale i ze své maminky. Právě teď se terčem jejích vtipů stal stromeček, který si hereččina maminka vybrala.
Tomáš Horna
Bývalý hokejista Tomáš Horna je otcem nejen dvou synů, které má se zpěvačkou Monikou Absolonovou, ale také starší dcery z předchozího vztahu. Ta je právě v maturitním ročníku a pyšný táta se pochlubil společnou fotkou z plesu.
Josef Pizinger
Podzim a zima je čas honů a mezi vášnivé myslivce patří i manžel Venduly Pizingerové Josef Pizinger, Ten se snaží veřejnosti vysvětlit, co tato práce vůbec obnáší.
Michal Kavalčík
Už jste někdy viděli jet vůz metra po tramvajové trati? Právě takový zážitek se poštěstil moderátorům Michalovi Kavalčíkovi a Radkovi Hrdinovi.
Jan Bendig
Zpěvák Jan Bendig si aspoň na chvíli vyzkoušel, jaké by to bylo žít v minulosti, když se stal lampářem, který na Karlově mostě v Praze každý večer rozsvěcuje světlo.
Markéta Ježková
Bývalá moderátorka Evropy 2 Markéta Ježková si umí zpříjemnit čekání na Ježíška a s kamarádkou vyzkoušely současný trend sociálních sítí.
Lucie Bílá
Zpěvačka Lucie Bílá má za sebou náročné období, když její partner musel podstoupit akutní operaci mozku. Na svém vánočním koncertě ve Státní opeře si mohla oddechnout, jelikož Radek Filip je v pořádku a před vyprodaným sálem mu vyznala lásku.
Aňa Geislerová
Film Láska nebeská se stal vánoční klasikou. Herečka Aňa Geislerová si proto nemohla nechat pro sebe, že při cestě do Londýna potkala jednu z jeho hlavních hvězd.
Simona Krainová
Bývalá modelka Simona Krainová je maminkou dvou synů a nevlastní matkou dalšího kluka. Svým fanouškům přiznala, že přestože si vždycky přála holčičku, nakonec je ráda, že svůj klučičí gang.