„Stačilo, aby Radek jenom zvednul tašku, a byl by pryč.“ Lucie Bílá popsala nejtěžší chvíle
Lucie Bílá se svěřila s jedním z nejtěžších období svého života. Teprve ve chvíli, kdy bylo jasné, že její partner Radek Filipi je po náročné operaci mozku mimo ohrožení, promluvila zpěvačka o strachu, vyčerpání i bezmoci, které prožívala v tichosti během pracovních povinností i veřejných vystoupení. Otevřená slova ukazují, jak křehká může být rovnováha mezi profesním životem a osobním štěstím.
O tom, čím si Lucie Bílá s partnerem Radkem Filipim prošli, informovala zpěvačka až poslední listopadovou neděli na svých sociálních sítích. Prozradila, že její životní partner bojoval o život v Nemocnici Na Homolce, kde musel podstoupit operaci mozku. S touto těžkou zkušeností se ale svěřila až ve chvíli, kdy věděla, že je její láska mimo ohrožení a rekonvalescence probíhá podle plánu.
„Bude dlouho trvat, než tohle vstřebám, protože mě to vyčerpalo. Měla jsem pocit, že je mi asi sto padesát,“ přiznala v rozhovoru pro pořad Showtime. „Bylo to těžké, protože já jsem rok točila desku, rok jsem chystala velké věci – a když přišel čas je propagovat, měla jsem hlavu úplně jinde. Tisková konference nebo křest mého nového alba probíhaly už s touhle informací v hlavě. V den, kdy jsem šla na Slavíka, Ráďa nastupoval do nemocnice. Bylo to strašně těžké,“ doplnila zpěvačka.
Zároveň vysvětlila, proč o celé situaci dlouho mlčela. „Chtěla jsem to říct, až když už bylo po všem. Neměla jsem sílu na emoce jiných lidí, takže jsem si to nechala pro sebe. Ale jsem vlastně šťastná, že jsem se za celou kariéru naučila svoje bolesti schovávat a že to nikdo nepoznal,“ svěřila se. „Statistika se týká každého, samozřejmě i nás. A je těžké v tom, že my zpěváci a herci si některé věci musíme nechat pro sebe. Schováváme se za kostýmy, paruky a make-up, ale uvnitř máme srdce roztrhané na kusy. A chvála bohu – stačilo, aby Radek zvedl tašku, a mohl tu dnes už vůbec nebýt,“ dodala dojatě.
Z nemocnice domů Filipiho doprovodil uznávaný neurochirurg MUDr. Jiří Chrobok, který mu v minulosti operoval páteř. Tento lékař se staral také o Karla Gotta nebo Vlastimila Harapese. „Pana Filipiho doprovodil domů osobně pan doktor Chrobok. Tentokrát ho sice neoperoval, protože se specializuje na operace páteře, ale jsou to dobří přátelé,“ uvedla pro deník Blesk jedna ze zdravotních sester.
Ke svému zdravotnímu stavu se vyjádřil i sám Radek Filipi. „Je pravda, že při mně stáli snad všichni svatí. Nejen Lucinka, ale opravdu všichni svatí. Šlo o takzvané aneurysma, tedy výduť, která kdyby praskla, tak je to průšvih. Ono to nebolí, člověk o tom neví a přišlo se na to úplnou náhodou. Takže já děkuju hlavně lékařům, kteří na to přišli. Uvědomíte si, jak je život křehký a jak se všechno může změnit z minuty na minutu,“ řekl.
Lucie Bílá pak celou zkušenost shrnula slovy, která mluví za vše: „Život je krásný, když je člověk zdravý. Všechno ostatní se dá vyřešit. Není nic důležitějšího. Taková zkušenost vás dostane do stavu, kdy se na všechno díváte shora – a na ten pocit nikdy nezapomenu.“