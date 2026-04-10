Tereza Barošová dlouhá léta žila po boku slavného fotbalisty v pohodlí, které zvenčí mohlo působit jako splněný sen. Její role byla jasně daná: starat se o domácnost, o děti a vytvářet zázemí pro manžela Milana Baroše, jehož kariéra rodině zajistila velmi nadstandardní život. Jenže idyla skončila ve chvíli, kdy se fotbalista rozhodl začít znovu po boku jiné, mladší partnerky.
Exmanželka Milana Baroše prolomila ticho: Promluvila o rozvodu i dalším soudu
Dlouho mlčela, teď se ale rozhodla promluvit. Tereza Barošová se veřejně ohradila proti tomu, jak je vykreslována po rozvodu s bývalým fotbalistou Milanem Barošem. Přestože získala luxusní nemovitosti, miliony i vysoké výživné, spor mezi exmanželi zjevně stále není u konce.
Po vleklém rozvodu ale bývalé manželce nezůstal jen smutek. Baroš na ni převedl luxusní vilu v pražském Šáreckém údolí. K tomu získala i byt na Vinohradech se dvěma garážemi, další byt na Novém Městě, luxusní Mercedes SUV v hodnotě přibližně dvou milionů korun, jednorázově deset milionů korun a také měsíční výživné ve výši 50 tisíc korun. Přesto má někdejší modelka za to, že tím celý příběh rozhodně nekončí.
Na sociálních sítích se rozhodla veřejně ozvat a připomenout, jakou roli v manželství po dvě desetiletí sehrávala. „Více než dvacet let jsem ho podporovala v jeho kariéře a zároveň se naplno věnovala rodině, která pro mě vždy byla na prvním místě. Se svými syny mám dlouhodobě velmi blízký a pevný vztah,“ píše na sociální síti ex Baroše.
Podle svých slov už nechce dál mlčet k tomu, jak je vykreslována na veřejnosti. Je přesvědčená, že i lidé známí z médií a jejich blízcí mají nárok na respekt, férové zacházení i ochranu vlastní důstojnosti. „Pokud dnes promlouvám, pak pouze proto, že považuji za nutné se vymezit vůči obrazu, který je o mně vytvářen, a říct nahlas, že tento obraz není pravdivý, není spravedlivý a není hodný člověka, který po mnoho let žil pro svou rodinu. Mé dosavadní mlčení nebylo slabostí, bylo výrazem respektu, sebekázně a snahy chránit to nejcennější, co mám. Tím jsou mé děti, moje rodina a moje vlastní důstojnost,“ tvrdí Tereza, která si v rámci manželství s fotbalistou přišla na velké jmění.
Ačkoli se mohlo zdát, že po rozvodu už budou spory minulostí, opak je pravdou. Exmanželé se znovu sešli u soudu, protože podle Terezy Milan Baroš neplnil některé dohodnuté podmínky. Sám navíc podal návrh na změnu rozsudku, který padl teprve před rokem. Spor tak zjevně ještě zdaleka není definitivně uzavřen.