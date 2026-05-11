Herec Tomáš Krejčíř se před nějakým časem stáhnul z českého showbyznysu a věnoval se podnikání spolu s manželkou Petrou. Nyní se u něj v životě odehrály dvě velké změny. Nejenže bysnys ve zdravotnickém oboru z velké části opustil, ale rozpadlo se mu také bezmála devítileté manželství s lékařkou Petrou. A i když se Krejčíř ke svému soukromí nerad vyjadřuje, udělal výjimku.
„Rozvod proběhl už před půl rokem,“ šokuje Tomáš Krejčíř novinkou ze soukromí
„Naše cesty se rozešly. Zní to jako klišé, ale je to tak,“ potvrdil konec manželství Expresu Krejčíř. Zároveň také prozradil, že to není žádná čerstvá novinka. „Rozvod proběhl už před půl rokem. Máme všechno vyřešené, jsme v kontaktu, máme si co říct a to složité už proběhlo,“ ujistil všechny, že s manželkou jsou schopni spolu vycházet bez problémů. Veřejně důvody probírat nechce i s ohledem na jejich dvě společné malé děti. „Máme děti a ty chráníme před tématy našeho rozchodu, takže to nechci příliš komentovat. Máme ale dobré vztahy,“ dodal.
Se ženou společně podnikal v oboru oční a plastické chirurgie. I toto spojení ale téměř přerušili. „S Petrou jsme naši velkou firmu prodali už před pěti lety a nechali si pár ordinací. Fungujeme dál jako partneři v podnikání,“ říká Krejčíř, kterého medicína fascinuje. „Teď nám zbyla už jenom malá ordinace oční a oční optika. To už není tak velké manažerování. Máme jenom osm zaměstnanců, předtím jsme jich měli sto třicet,“ popsal nedávno.
I díky tomu má čas se vracet k herectví. Naposledy se objevil v seriálu Kamarádi. „Spíš jsem po tom v hloubi duše toužil. Cítil jsem v sobě určité pnutí a chuť vrátit se mezi lidi. Už mi začali chybět,“ svěřil se nedávno Blesku ohledně své role. „Bylo to pro mě velmi osvěžující. Sám nejsem ten typ, který by obvolával produkce a doprošoval se práce. Ale když mi někdo zavolá s rozumnou nabídkou, dlouho mě přemlouvat nemusí,“ dodal s úsměvem.