17. 10. Hedvika
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Elegán Karel Heřmánek by oslavil 78. narozeniny. Z jeho slov pronesených před třinácti lety mrazí

Karel Heřmánek
Karel HeřmánekFoto: Profimedia
Karel Heřmánek
Karel HeřmánekFoto: Profimedia
Daniela Straková
Daniela Straková

Karel Heřmánek byl hercem, který nikdy nemusel křičet, aby si získal pozornost. Jeho klidná jistota, hluboký hlas a noblesa mu umožnily ztělesnit různé postavy s rozvahou. Od optimistického židovského tatínka ve Smrti krásných srnců až po Lucifera z pohádky S čerty nejsou žerty – Heřmánek byl symbolem profesionality a kultivovaného herectví.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Herec, principál, legenda českého divadla i filmu. Byl hercem, který svým hlasem dokázal utišit celý sál. Karel Heřmánek se zapsal do srdcí diváků nejen jako Lucifer ze slavné pohádky S čerty nejsou žerty, ale i celou řadou divadelních a filmových rolí. Životní a kariérní dráhu tragicky zesnulého herce, který by dnes slavil 78 let, si můžete připomenout v galerii.

Předchozí
123458
Pokračovat

Kariérní začátky

Karel Heřmánek se narodil 17. října 1947 v Praze. Po maturitě vystudoval herectví na Janáčkově akademii múzických umění (JAMU) v Brně, kterou dokončil v roce 1972. Krátce poté působil v Divadle Husa na provázku v Brně, následně v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, jednu sezonu strávil v Městských divadlech pražských a poté se stal členem pražského Divadla Na zábradlí, kde na sebe upozornil pod vedením režisérů Evalda Schorma a Jana Grossmana.

Karel Heřmánek, 70. léta
Foto: Filmové studio Barrandov

Na filmovém plátně se poprvé výrazně prosadil v 70. letech. Jeho první filmy nezanechaly výraznější stopu, ale v druhé polovině dekády se objevil už ve známějších snímcích jako třeba Na pytlácké stezce, Žena pro tři muže, Smrt stopařek a Kam nikdo nesmí.

Karel Heřmánek a Eliška Balzerová ve filmu Stříbrná pila - Nevěsta (1978)
Foto: Archiv TV Nova / ČT
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama