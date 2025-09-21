Drama mezi Belohorcovou a Hájkem: známý podnikatel se měl zamilovat do Makedonky

Manželství moderátorky Zuzany Belohorcové a podnikatele Vlasty Hájka prochází vážnou krizí. Podle webu eXtra.cz má být jedním z důvodů vztah podnikatele s jednou z jeho pracovnic realitní kanceláře na Tenerife. Oba hlavní aktéři se k situaci dosud veřejně nevyjádřili a mlčí, v zákulisí se však mluví o vyhrocené atmosféře v rodině. „Nějakou dobu se tady šušká, že jdou od sebe. Hájek se má stěhovat z Tenerife, a Zuzana s dětmi zůstávají. Je to milenka, kterou má mít celou dobu. Teď je to ale prý něco víc. Jde o realitačku z jeho officu,“ tvrdí pro Extra.cz anonymní zdroj přímo z Tenerife.
Reklama
Podle těchto svědectví má jít o Makedonku zaměstnanou v jejich agentuře. Atraktivní blondýnka je matkou dvou dcer a po odchodu partnera je vychovává sama. Na sociálních sítích často sdílí fotografie v plavkách a spekuluje se i o silikonovém poprsí. „Slyšela jsem, že je to kvůli A. S ní měl poměr od prvního dne," zaznívá v místních „tamtamech“, které si celé jméno údajné milenky nechávají pro sebe.
Belohorcová a Hájek jsou manželé od roku 2012, mají dceru Salmu (15) a syna Nevia (11).
Ačkoliv Belohorcová ani Hájek žádnou krizi oficiálně nepotvrdili, náznaky napětí se objevují. Moderátorka strávila letní měsíce s dětmi na Slovensku a v Česku, bez partnerovy přítomnosti. Tentýž zdroj navíc tvrdí, že měl Hájek manželce údajně odebrat její Mercedes. Pro Zuzanu je situace o to nepříjemnější, že dotyčnou ženu sama zaměstnávala. V prostředí jejich firmy se prý dlouhodobě mluvilo o blízkém vztahu mezi šéfem a spolupracovnicí, padla dokonce i domněnka, že podnikatel měl údajně financovat její plastiku prsou.
Reklama
Belohorcová nedávno podstoupila explantaci
Zuzana Belohorcová, prošla v uplynulých týdnech výraznou osobní změnou. Po letech se rozhodla odstranit prsní implantáty a podstoupila modelaci poprsí. Na svém profilu na sociálních sítích k tomu uvedla: „S odstupem pár dní musím přiznat, že to bylo jedno z mých nejsprávnějších životních rozhodnutí za poslední období…“ Podle svých slov vnímá tento krok jako přirozený výsledek životních posunů. „S přibývajícími léty se mění i naše životní priority, hodnoty a i skutečnost, jak vnímáme sebe, své tělo a své potřeby,“ vysvětlila. Belohorcová zdůraznila, že jde o osobní rozhodnutí, u kterého je nejdůležitější vlastní pocit spokojenosti. „Tělo, naše rozhodnutí, naše pravidla a naše potřeby… Je to především o nás, jak se cítíme, s implantáty nebo bez,“ doplnila.
Proměna se navíc podle ní shoduje s celkovými trendy. Zatímco dříve byly vyhledávané výrazně zvětšené dekolty, nyní se více prosazuje přirozený vzhled. „Stále více a více žen se přiklání k naturálnímu a přirozenému vzhledu,“ uvedla Belohorcová a připomněla, že i hvězdy jako Pamela Andersonová se vzdaly image spojené s nápadně velkým poprsím.
Mohlo by vás zajímat
Reklama