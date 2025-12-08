„Je to velká nevýhoda. Vím to z vlastní zkušenosti. Málokterý režisér si vás pak obsadí. Nedovedete si představit, co jsem občas zažívala na castinzích. Jak mi to někteří dávali najevo, jak to bylo ponižující,“ posteskla si například herečka Petra Martincová, jak se k ní chovali kolegové poté, co se stala partnerkou režiséra Jaroslava Soukupa. A není jediná, i další kolegyně potvrzují, že jim partnerský život v práci často spíše škodí.
Dostala roli přes postel? Herečky, které se zamilovaly do režisérů, čelí předsudkům
Vztahy mezi herečkami a režiséry jsou obvyklé. Je ale klišé myslet hned na "kariéru přes postel". Každopádně dámy, které vztah s režisérem zažily, se s tímto stereotypem setkávají často.
Na celebrity, které se zamilovaly do režisérů svých filmů a představení, se podívejte do naší galerie.
Veronika Arichteva a Biser Arichtev
Herečka Veronika Arichteva se potkala se svým budoucím manželem, režisérem Biserem Arichtevem, při společném natáčení seriálu Vyprávěj. „Ty vzájemný pohledy a hledání očního kontaktu si pamatuju, jako by to bylo včera. Na place jsme kolem sebe chodili na těsno, i když jsme se míjeli na obrovský prázdný chodbě. Sedávali si vedle sebe v cateringu při obědový pauze. Jedno, že už jsem jeden oběd měla před tím, než se šel najíst Bisi. Mysleli jsme si, že to na nás nikdo nevidí… viděli to všichni,“ popsala herečka na svém profilu na sociální síti.
Tereza Kostková a Jakub Nvota
Zdá se, že herečka Tereza Kostková má pro režiséry slabost. Jejím prvním manželem byl Petr Kracik, který je také otcem jejího jediného syna. V současnosti je herečka vdaná za slovenského režiséra Jakuba Nvotu, se kterým se potkala při společné práci v Divadle v Rytířské. Že by ale cíleně vyhledávala muže s touto profesí, Kostková odmítá.
„Nepotkáváme nikoho jiného než kolegy herce, které už známe, nebo kolegy režiséry, které už známe,“ prozradila Kostková, která ale tvrdí, že žádné pracovní výhody z takového vztahu nemá. „Tak to možná bývalo, když byly pevné soubory, ve kterých byl nějaký režisér, a mohlo možná hrát roli, kdo koho obsadí, ale už spoustu let je to jinak. Většinou šéf toho divadla obsazuje režiséra i herce.“
Martha Issová a David Ondříček
Svého budoucího manžela, režiséra Davida Ondříčka, potkala herečka Martha Issová v době, kdy jí bylo devatenáct let, a velký dojem na ni neudělal. "Seznámil nás můj první partner Martin Zbrožek. Potkali jsme Davida v centru Prahy, na rohu Uhelného trhu a Perlovky," popsala Issová svůj Blesku. "artin mě představil a David se mě zeptal, jestli jsem sestra Kláry. A pak už se se mnou vůbec nebavil, takže mi nijak sympatický nebyl. Připadal mi jako namachrovaný snob a suchar," prozradila s tím, že špatný dojem na ni udělaly Ondříčkovy řeči o víně a golfu.
Znovu je osud svedl dohromady až za dlouhých deset let, kdy oba ukončili své vztahy. "On tvrdí, že mu po prvním večeru bylo jasné, že spolu musíme být, ale mně to jasné nebylo vůbec. Psali jsme si dopisy, telefonovali a za tři měsíce už jsem měla možnost zjistit, že to víno i golf má opravdu upřímně rád," dodala herečka, která si nakonec režiséra vzala a mají spolu dvě děti.
Aňa Geislerová a Zdeněk Janáček
I soukromý život herečky Ani Geislerové je spjatý s režiséry. Její první láskou byl režisér Filip Renč, se kterým se potkala během natáčení filmu Requiem pro panenku (1991). Vdaná je ale za divadelního režiséra Zdeňka Janáčka, se kterým vychovává tři děti. Jejich vztah nikdy na veřejnosti moc neprezentovala a nekonala se ani honosná svatba.
"Vzali jsme se tajně, za přítomnosti dvou neznámých svědků, které jsme vytáhli z hospody. Vybrali jsme ty, co u sebe měli občanku. Pak jsme je vzali na oběd a potom šli do kina. Dohodli jsme se, že ještě další rok o tom nikomu neřekneme. Byla to věc, kterou jsme udělali jen pro sebe. Naše tajemství. Když jsme to pak oznámili, rodina byla lehce naštvaná," popsala herečka, jejíž manželství ustálo velkou krizi, když udržovala vztah s podnikatelem Martinem Shenarem.
Dana Batulková a Ondřej Zajíc
Poté, co herečku Danu Batulkovou opustil její manžel, herec David Prachař, zamilovala se do divadelního režiséra Ondřeje Zajíce. "Já jsem se s ním vědomě chtěla rozejít, protože jsem si říkala, že blokuju něčí život. Mluvili jsme o tom, ale on mi řekl, proč to řeším já, že to je přece jeho problém. Že je tam, kde chce být, a ať se o to nestarám. Tak jsem to pustila z hlavy," prozradila Batulková, že o vztahu s o dvanáct let mladším mužem měla pochyby.
Dnes ale vidí spíše pozitiva, která jí partnerství přináší. "Je výhoda, že máme blízkou profesi. Ne že bychom doma řešili divadlo, ale máme stejný okruh kamarádů, a když je potřeba, víme, o čem mluvíme."
Karin Babinská a Richard Krajčo
Nejen herečky se zamilovávají do režisérů. Herec a zpěvák Richard Krajčo a jeho manželka, režisérka Karin Babinská, jsou toho důkazem. „Než jsme se seznámili, vnímala jsem ho někde v dálce jen jako zpěváka. Kapelu Kryštof jsem moc neznala ani neposlouchala. Jako herce jsem ho pořádně zaregistrovala, až když mi ho přivedli na casting do mého prvního filmu Pusinky,“ řekla Babinská v rozhovoru pro Novinky.cz. Ve filmu nakonec z časových důvodů nehrál, Babinská Krajča ale po sedmi letech oslovila pro svůj další film Křídla Vánoc (2013), kde přeskočila jiskra.
Martina Hudečková a Juraj Herz
Film Habermannův mlýn (2010) dal dohromady herečku Martinu Hudečkovou a režiséra Juraje Herze. "Přišel ke mně a řekl mi: 'Miláčku, já nemám tolik času. Musím vědět, co chci, a rychle.' Políbil mě a pozval na rande," popsala herečka to, jak ji režisér dobýval. Že to myslí vážně, dal najevo i tím, že se rozvedl se svou tehdejší ženou, herečkou Terezou Pokornou.
Hudečková prozradila i to, co na ní měl o třicet let starší partner rád. "On celý život tíhl k baculatějším holkám, tak jsem ho zaujala. Zadek, který jsem celý život maskovala pod sukněmi, najednou hrál pro mě," dodala s úsměvem.
Simona Chytrová a Vít Olmer
Více než třicet let už jsou spolu herečka Simona Chytrová a režisér Vít Olmer. „Poprvé jsem Vítka potkala v roce 1987 v kavárně Kajetánka, kam mě pozval Miloš Kopecký během natáčení filmu Anděl s ďáblem v těle. Vítek měl na sobě bílý oblek a já bílé punčošky,“ zavzpomínala Chytrová pro iDnes.
Jiskra ale přeskočila až v Moskvě, kde byli oba téhož roku na filmovém festivalu. "Náš začátek byl velmi temperamentní a hezký. Jednou večer mě Vítek táhnul do hotelového pokoje takovýma dlouhými chodbama a… bylo to šílený, ale krásný," popsala herečka vznikající lásku s o dvacet let starším mužem. Po čtyřech letech se vzali a narodil se jim syn.
Petra Martincová a Jaroslav Soukup
Film Byl jednou jeden polda (1995) svedl dohromady herečku Petru Martincovou a režiséra Jaroslava Soukupa. „Všichni si myslí, že jsem ho sbalila já, že prostě já byla ta zlatokopka, která slavného režiséra uhnala, opak je ale pravdou. Na dotočné prvního dílu ‚Poldy‘ za mnou přišel a začal se mi dvořit. Byl to pro mě šok, protože měl pověst zásadového muže, který si s herečkami nikdy nic nezačíná. A že těch krásných modelek v jeho filmech hrálo. Navíc během natáčení se mi dvořili úplně jiní kolegové. Ten večer mě pak odvezl domů ve vší početnosti. Trvalo několik měsíců, než náš vztah propukl naplno,“ zavzpomínala herečka, která v té době žila v Americe, kvůli své lásce se ale vrátila.
Popsala ale také to, že vztah jí v herecké kariéře spíše uškodil. "Je to velká nevýhoda. Vím to z vlastní zkušenosti. V odborných kruzích jsem najednou byla ta žena od toho Soukupa. Málokterý režisér si vás pak obsadí. Nedovedete si představit, co jsem občas zažívala na castinzích. Jak mi to někteří dávali najevo, jak to bylo ponižující," povzdechla si Martincová.
Alena Mihulová a Karel Kachyňa
Legendární film Sestřičky (1983) obrátil herečce Aleně Mihulové život vzhůru nohama. Tehdy se totiž seznámila s o čtyřicet let starším režisérem Karlem Kachyňou. „Ze začátku jsem si ho vůbec nevšímala, stál jen za kamerou a od konkurzu se o mě staral pomocný režisér. Ne nadarmo se Karlovi říkávalo Železný dědek, trochu jsem se ho i bála. Byl to režisér psycholog, který uplatňoval metodu cukru a biče. No a na mě už pak měl jenom metodu cukr, když zjistil, že na bič reaguji tak, že se rozbrečím. Začali jsme si víc povídat, poznávat se a najednou jsem v tom byla až po uši,“ popsala začátek jejich lásky Mihulová.
Přestože velmi stála o to, aby si ji Kachyňa vzal, on se odmítal ženit dřív, než spolu budou čekat dítě. To se opravdu povedlo, a když mu bylo sedmdesát, narodila se jim dcera. O devět let později režisér zemřel.
Iva Janžurová a Stanislav Remunda
Svůj život spojila s režisérem i herečka Iva Janžurová, jejímž životním partnerem byl Stanislav Remunda. „Slávek o mne dlouho usiloval, a já se odhodlala až ve chvíli, když jsem prožívala krizi z nepovedeného manželství. Byla jsem oslabená, pro něj příhodná a snadná kořist,“ zavzpomínala na začátek vztahu herečka, která si ale Remundu nikdy úředně nevzala. Narodily se jim každopádně dvě dcery a až do Remundovi smrti v roce 2012 spolu nejen žili, ale také pracovali.