Dostala roli přes postel? Herečky, které se zamilovaly do režisérů, čelí předsudkům

Veronika Arichteva, Biser ArichtevFoto: Profimedia
Veronika Arichteva, Biser ArichtevFoto: Profimedia
Vztahy mezi herečkami a režiséry jsou obvyklé. Je ale klišé myslet hned na "kariéru přes postel". Každopádně dámy, které vztah s režisérem zažily, se s tímto stereotypem setkávají často.

Je to velká nevýhoda. Vím to z vlastní zkušenosti. Málokterý režisér si vás pak obsadí. Nedovedete si představit, co jsem občas zažívala na castinzích. Jak mi to někteří dávali najevo, jak to bylo ponižující, posteskla si například herečka Petra Martincová, jak se k ní chovali kolegové poté, co se stala partnerkou režiséra Jaroslava Soukupa. A není jediná, i další kolegyně potvrzují, že jim partnerský život v práci často spíše škodí.

Na celebrity, které se zamilovaly do režisérů svých filmů a představení, se podívejte do naší galerie. 

Veronika Arichteva a Biser Arichtev

Veronika Arichteva a Biser ArichtevFoto: Profimedia

Herečka Veronika Arichteva se potkala se svým budoucím manželem, režisérem Biserem Arichtevem, při společném natáčení seriálu Vyprávěj. Ty vzájemný pohledy a hledání očního kontaktu si pamatuju, jako by to bylo včera. Na place jsme kolem sebe chodili na těsno, i když jsme se míjeli na obrovský prázdný chodbě. Sedávali si vedle sebe v cateringu při obědový pauze. Jedno, že už jsem jeden oběd měla před tím, než se šel najíst Bisi. Mysleli jsme si, že to na nás nikdo nevidí… viděli to všichni, popsala herečka na svém profilu na sociální síti.

