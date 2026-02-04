Ještě loni otevřeně mluvila o krizi, letos už je jasno – manželství bývalé tenistky Dominiky Cibulkové a jejího manžela Michala Navary míří ke konci. Dvojice podala žádost o rozvod a vztah, který byl dlouhá léta považován za jeden z nejpevnějších v česko-slovenském showbyznysu, se rozpadl. Navenek se Dominika snaží držet emoce na uzdě, sama ale připouští, že situace je pro ni mimořádně těžká.
Dominika Cibulková a Michal Navara míří k rozvodu: „Je to velmi těžké. Nejde mi jíst,“ přiznala bývalá tenistka
Manželství Dominiky Cibulkové a Michala Navary po letech končí rozvodem. Bývalá tenistka přiznává, že rozpad vztahu prožívá velmi těžce i po zdravotní stránce, dokonce ztratila chuť k jídlu. Zatímco Navara působí zlomeně, kolem Cibulkové se množí spekulace o nové známosti.
Po necelé dekádě od svatby, společných cestách, podnikání i výchově dvou dětí – syna Jakuba a dcery Niny – přišel zlom. O detailech se Cibulková vyjadřuje velmi opatrně, přesto dala najevo, že rozchod se na ní výrazně podepsal. „Je to velmi těžké, citlivé a náročné pro všechny,“ svěřila se a doplnila, že dopady cítí nejen psychicky, ale i fyzicky. „Nemám teď ani náladu, ani chuť… Nejde mi jíst,“ řekla v rozhovoru pro Azet.sk.
Ještě na podzim se přitom spekulovalo spíš opačně – část veřejnosti měla za to, že by mohl být nevěrný její manžel. Michal Navara byl totiž opakovaně vídán po boku atraktivní Ukrajinky Iriny. Dominika tehdy podobné domněnky odmítala a vysvětlovala, že jde o čistě pracovní vztah. „Irina pracovala v naší první provozovně a postupně se svou šikovností vypracovala na pozici manažerky. Od pondělí do pátku pochopitelně s Michalem tráví hodně času, protože neustále řeší pracovní záležitosti,“ uvedla tehdy rovněž pro Azet.sk. Přiznala sice, že jejich manželství prochází krizí, zároveň ale tvrdila, že se ji snaží společně řešit.
Dnes už je zřejmé, že snaha vztah zachránit úspěšná nebyla. Slovenským fotografům se před několika dny podařilo zachytit Michala Navaru v ulicích Bratislavy – podle svědků působil zlomeně, bez energie a s výrazem, na němž byla únava i smutek z celé situace patrné na první pohled
Zatímco on se stáhl do ústraní, u Dominiky se objevují nové spekulace. V okolí jejího bytu v centru města je často vídána ve společnosti Tibora Vinczeho, někdejšího Navarova kamaráda a spolupracovníka. Podle lidí z okolí u ní tráví nezvykle mnoho času a má jít o jejího současného partnera. Sama Cibulková tyto informace nepotvrdila, otevřeně se k nim ale vyjádřila Vinczeho bývalá manželka, která celou situaci označila za bolestivou zradu.
Rozvodový příběh tak má víc vrstev, než se na první pohled zdá – a i když Dominika Cibulková detaily dávkuje velmi střídmě, její vlastní slova naznačují, že jde o jedno z nejtěžších období jejího života.