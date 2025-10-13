Bývalá světová čtyřka Dominika Cibulková zůstává i po ukončení kariéry v neustálém tempu – pracovní projekty střídá s se společenskými akcemi. Podle slovenských médií v čele s Novým Časem však její soukromí tak bezstarostně nepůsobí.
Dominika Cibulková zůstává pracovně i společensky v tempu, přesto slovenská média řeší údajnou krizi jejího 16letého manželství s Michalem Navarou.
Zprávy hovoří o tom, že vztah s manželem Michalem Navarou, se kterým je dohromady už šestnáct let, prochází náročným obdobím. Cibulková k tomu uvedla: „Jsou to naše osobní záležitosti, které nebudeme řešit veřejně. V každém vztahu se však mohou čas od času objevit problémy. Není ale pravda, že bychom s manželem šli od sebe.“
Další dohady podpořil krok páru nabídnout k prodeji svůj luxusní mezonet v centru Bratislavy. Rezidence zabírá páté až sedmé patro domu v Dunajské ulici a vznikla propojením tří bytů. Disponuje střešní terasou, designovým schodištěm, řadou velkoryse řešených místností i výhledem na panorama města. Odhadovaná cena se pohybuje kolem 2 milionů eur, tedy téměř 50 milionů korun. Tenistka však tvrdí, že jde výhradně o promyšlenou změnu: „Už delší dobu jsme si pohrávali s myšlenku byt kompletně předělat nebo vyměnit za něco většího, ale určitě chceme zůstat ve městě. Nové bydlení navíc musí splňovat všechna kritéria, což bude náročné. Každopádně už padlo rozhodnutí a náš byt je v nabídce. Uvidíme, jak se to vyvine,“ uvedla Cibulková.
Michal Navara potkal poprvé svou budoucí ženu v nočním podniku. Jenže vůbec netušil, že drobná blondýnka po jeho boku je právě Dominika Cibulková – špičková tenistka a zároveň velmi úspěšná žena. „Vždycky se tomu smějeme, a přemýšlíme, že si vymyslíme poutavý příběh, jak jsme se poznali, aby to vypadalo dobře. Poznali jsme se totiž v klubu na diskotéce,“ řekl Navara pro server Refresher.cz.
K tomu došlo poté, co Cibulková před lety skončila na Australian Open už v prvním kole a doma v Bratislavě chtěla zklamání vytěsnit. Náhoda je svedla dohromady a láska byla na světě. „Je to strašné klišé, ale nevěděl jsem, jak je úspěšná a talentovaná. Sport totiž aktivně nesleduji. Bylo to celé vtipné, když mi říkala, s kým a proti komu vlastně hraje a já nevěděl, o čem mluví. Dnes se o Dominice píše skoro každý druhý den. Nerozumím tomu, asi jsem byl tehdy slepý, nebo jsem to nevnímal,“ uvedl Navara, který dnes své ženě dělá manažera.
Dominika Cibulková má dvě děti, syna Jakuba a dceru Ninku. Jakub se narodil v červnu 2019 a Ninka v květnu 2022.