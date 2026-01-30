Na veřejnosti působili jako sehraná rodina, zákulisí jejich vztahů je ale podle všeho mnohem složitější. Manželství Dominiky Cibulkové se rozpadlo a do hry vstoupila nevěra, o které teď promluvila žena, jež se cítí být zrazená – Alexandra Vinczeová.
Rozvod Dominiky Cibulkové: Podvedená Alexandra promluvila o nevěře i „zradě od kamarádky“
Manželství Dominiky Cibulkové se rozpadlo a do popředí se znovu dostaly spekulace o nevěře. Promluvila žena, která se cítí být nejvíc zrazená – Alexandra Vinczeová. Tvrdí, že s tenistkou je spojovaly děti i přátelství, o to víc ji zasáhlo, co se mělo odehrát v zákulisí.
Tenistka po delší době mlčení potvrdila, že se s manželem Michalem Navarou rozešli. „Ano, jdeme od sebe,“ uvedla Dominika Cibulková pro web Šport24. Podle informací má být důvodem její vztah s Tiborem Vinczem, který Navaru znal i z podnikání.
„Brala jsem ji za kamarádku“
Alexandra tvrdí, že s Dominikou měly blízký vztah a spojovaly je děti. „Seznámili jsme se díky našim dětem, které chodí do stejné školky. Brala jsem ji za kamarádku. Panovala mezi námi vzájemná důvěra. Potkávali jsme se denně. Nikdy bych nečekala, že mě takhle zradí. Tohle se prostě nedělá!“ svěřila se serveru Čas.sk.
Podezření se u ní objevilo už na jaře. „Viděla jsem, že si často vypisují. Manžel mi ale tvrdil, ať za tím nic nehledám. Vrchol byl, když v červnu odjel »sám« na dovolenou do Řecka, kde shodou okolností byla i Dominika. Když jsem ho kontaktovala, psal mi, že nemá signál. To už jsem věděla, že mi lže!“ popsala.
Přiznání po návratu
Po návratu z cesty prý přišla konfrontace. „Řekla jsem mu, že už stačilo a že to nebudu tolerovat. On se k tomu moc nevyjadřoval. Bylo mu to jedno. Vládlo mezi námi napětí a při jednom konfrontačním rozhovoru vyhrkl, že někoho má. Tehdy ještě nekonkretizoval koho. Nakonec se to však všechno provalilo," dodala.
Celou situaci podle svých slov řešila i s Michalem Navarou. „Pro něj coby chlapa to musí být ještě horší,“ míní Alexandra. Oba muži byli nejen přátelé, ale i obchodní partneři. „Byli tři společníci. Michal, můj manžel a její manažerka Iryna. Říkalo se, že Dominičin manžel měl něco s Irynou, ale to není pravda. To vím na 100 procent. Michal byl vždy svojí manželce věrný. Pro rodinu by udělal všechno. Je perfektní otec, lepšího jsem asi neviděla. Děti jsou pro něj všechno. Manželky si vážil a podporoval ji ve všech směrech. Ať už v tenisové kariéře, nebo v jiných věcech. Vždy při ní stál," řekla na jeho adresu.
Dva rozpady najednou
Rozvod se netýká jen Cibulkové. „Ano, řeší se to. Už nebydlím v našem původním bytě. Přestěhovala jsem se do jiného města,„ uvedla Alexandra o svém manželství. Ohledně současného uspořádání vztahu mezi Dominikou a Tiborem ale mluví opatrně. „Nevím konkrétně, jak to mají zařízené. Vím, že sousedi tam Dominiku viděli. Oficiálně spolu nebydlí. Aspoň podle toho, co vím, a měla bych to vědět, protože máme společné dítě. Ale potkávají se pořád, chodí bruslit a podobně. To mi povídala dcera,“ popsala.
S Dominikou si věci osobně nevyříkaly. „Ne, vyhýbá se mi. Zpočátku, když jsem ještě v sobě měla nějakou zlost, jsem se s ní chtěla potkat. Ale teď už ne. Už nemám důvod se rozčilovat. Dohodla se nějaká pravidla v souvislosti s naší dcerou a aby se to respektovalo. I když Dominika to ne vždy respektuje, ale řekla jsem si, že se nebudu stresovat. Mám kvůli tomu přijít ještě o zdraví? Dcera mě potřebuje a já chci stát při ní. Zaměřila jsem se na svůj nový život a dceru," vysvětlila.
Od té doby se podle ní potkaly jen jednou, a to ve školce. „Jen jsme se minuly, nejsem člověk, co rád dělá cirkus na veřejnosti," uzavřela.