"Nemám zapotřebí ten humbuk," říká Krampolův syn o tom, proč nepůjde na pohřeb

Už v pátek se uskuteční poslední rozloučení s hercem Jiřím Krampolem. Zmatky okolo uspořádání poslední rozloučení znechutily i jednoho z jeho biologických synů.
Jiří Krampol nebyl zrovna otcem roku. Přestože měl dva biologické syny, nežil s nimi a oni se dokonce nechali osvojit novými partnery svých maminek. Jeden z nich – Jiří Suvajdžič se rozhodl promluvit o tom, proč se se svým otcem nepřijde rozloučit na obřad do Strašnického krematoria.
„Byl jsem připravený klidně zaplatit i ten pohřeb, kdyby hrozila ostuda. I když jsem s Jirkou už neměl nic moc společného, tak jsem s tím počítal,“ říká hercův syn, který je rád, že se nakonec vyřešily všechny zmatky okolo organizace, kterou si vzal na starost Tomáš Zajíc, známý jako Teniskožrout. Ten byl v posledních letech Krampolovi nablízku a naučil ho orientovat se ve světě sociálních sítí. Přesto Jiří nemá v úmyslu dorazit.
„Srdíčko by chtělo, ale nemám zapotřebí medializaci, aby mě někdo fotil nebo natáčel a abych se dočítal, jak si jdu pro dědictví, protože to je nesmysl,“ říká Suvajdžič, který si podle svých slov v životě ke Krampolovi našel cestu. „Necítil jsem k němu vůbec žádnou zášť. Naopak, my jsme si vlastně na sklonku jeho života volali, párkrát jsme se i navštívili. Vyzvedl jsem ho třeba v Praze, odvezl jsem si ho domů, tam jsme si povídali, zase jsem ho odvezl zpátky,“ popsal, jak vypadala jejich setkání.