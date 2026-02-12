Modelka a vítězka soutěže Nikol Švantnerová za sebou má velmi náročné dny. Její téměř tříletá dcera Mia se potýkala s vážnou kožní infekcí – infekčním impetigem. Zpočátku přitom vše působilo jako běžné nachlazení, které kolovalo mezi dětmi ve školce.
Dcera Nikol Švantnerové bojovala s vážnou infekcí: „Nejhorší bylo, že nic nezabíralo“
Modelka Nikol Švantnerová prožila jako máma jedny z nejtěžších dnů. Její malá dcera onemocněla infekčním impetigem, které se rychle zhoršovalo, nereagovalo na první léčbu a zasáhlo i oko. O své zkušenosti nyní otevřeně promluvila, aby varovala ostatní rodiče.
„Začalo to v pátek kašlem a rýmou, kdy to vypadalo jako viróza, která ve školce řádila. Pak najednou přišly i hodně vysoké horečky, které se často vracely,“ popsala Švantnerová na svých sociálních sítích. Zásadní moment nastal o pár dní později, když si všimla změny na dceřině obličeji. „Nejdřív byla jen červená a suchá, ale co hodinku se mi víc a víc nezdála… a večer už se najednou utvořil malý puchýřek.“
Maminka neváhala a vyrazila s dcerou k lékaři. Podezření na impetigo se potvrdilo. „Dostaly jsme mastičku a doufala jsem, že jsme to podchytily,“ uvedla. Jenže vysoce nakažlivá bakteriální infekce, typická hlavně pro malé děti, se rychle zhoršovala. Objevovaly se další puchýřky, horečky neustupovaly a stav se nelepšil ani po nasazení antibiotik. „Opět žádná změna, doprovázely nás stále horečky a tvář opět horší a horší,“ svěřila se.
Situace vyvrcholila, když se zánět rozšířil i do oka. „To jsme jeli raději znovu do nemocnice,“ přiznala modelka. Vyšetření odhalilo, že nejde jen o bakteriální problém. „Zjistilo se, že to není pouze bakteriální, jak impetigo bývá, ale bohužel i virové – a proto nám antibiotika nemohla zabrat…“ Mia proto dostala jinou léčbu a musela i na oční oddělení kvůli zánětu spojivek. Až kombinace speciálních kapek a gelů přinesla zlepšení. „Chtělo to asi 24 hodin a bylo to znát, z puchýřků se pomalu začaly dělat stroupky.“
Dnes už rodina řeší především doléčení. Nová pokožka je citlivá, a tak musí být pečlivě chráněná před sluncem, aby nezůstaly jizvy. Nejtěžší pro maminku ale bylo bezmocně sledovat, jak se stav zhoršuje. „Nejhorší bylo, že nic nezabíralo, vidíte, jak se vám malá trápí, a nemůžete nic. A co si budeme, nebylo to nic pěkného, a to vás pak strašně trápí, když na to pořád koukáte, a bolí víc to vlastně za ni,“ svěřila se otevřeně. Zároveň ale dceru pochválila: „Naštěstí ona byla fakt strašně statečná.“
Své zkušenosti se rozhodla sdílet hlavně jako varování pro ostatní rodiče. „Třeba to někomu pomůže a bude moudřejší, kdyby se to u vás též objevilo,“ vzkázala sledujícím. Přiznala přitom, že informace, které si během nemoci vyhledávala, jí klid rozhodně nepřinesly. „U každého je sice asi průběh trochu jiný, já když poprvé rozklikla internet, tak jsem se zhrozila… Všem vám přeji, ať se vám tenhle moribundus vyhne.“