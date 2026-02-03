K otázce svého zdraví se moderátorka Laďka Něrgešová znovu vrátila u příležitosti svých včerejších padesátých narozenin. Sdílela velmi emotivní příspěvek, ve kterém jen tak mimochodem prozradila, že jí lékaři na mozku nenašli jen jeden, ale hned dva nádory.
"Přežije pouze pět procent pacientů," říká lékař o nemoci Laďky Něrgešové
Moderátorka Laďka Nergešová od loňského jara bojuje o holý život. Po operaci nádoru na mozku nyní podstupuje i experimentální léčbu a doufá v zázrak. Bohužel odborníci jí velkou šanci nedávají.
„Moc si přeju tu být ještě pár měsíců … let? Pro moje děti! Dva nádory. Jedna velká prosba. Nechť se stane zázrak a já tu ještě pár let zůstanu. Děkuju!“ napsala Něrgešová na svůj profil na Instagramu. A přestože statečně bojuje, lékaři jsou ve vyhlídkách na uzdravení velmi opatrní. Web eXtra.cz získal vyjádření jednoho z nich, který se k případu nemoci, kterou trpí moderátorka, vyjádřil. „Glioblastom, který pacientku postihl, je nejagresivnější primární nádor mozku. V podstatě je to nejzhoubnější možný mozkový nádor,“ řekl s tím, že možnosti léčby jsou omezené.
„Při léčbě se odstraní napadená tkáň. Používají se pak například i radioterapie a chemoterapie, k zamezení recidivy se se střídavými úspěchy přistupuje k elektrickému poli (TTFields Optune), kdy se dají na vyholenou lebku elektrody. A ty pak u některých nemocných poměrně úspěšně brání dalšímu dělení nádorových buněk. Hledají se také stále nové metody, ale jde o mimořádně problematickou nemoc,“ popsal závažnost situace. „Nemoc provází často i urputné bolesti hlavy nebo epileptické záchvaty,“ naznačil, že nemoc je pro pacienty extrémně nepříjemná a bolestivá.
Navíc i když dojde k úspěšné operaci, stále není vyhráno a v drtivé většině případů dojde k recidivě, která většinou končí fatálně. „Až v 90 procentech případů se po první operaci nádor vrací, často do sedmi měsíců po první operaci. Je to bohužel mimořádně obvyklé. Průměrná doba přežití i při komplexní léčbě je kolem dvanácti až patnácti měsíců. Jen kolem pětadvaceti procent pacientů s glioblastomem se dožívá dvou let a pouze pět až deset procent jich je tu i za pět roků,“ zakončil smutné povídání.