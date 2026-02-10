Herec a režisér Adam Kraus čelí trestnímu řízení v kauze, v níž ho jeho bývalá partnerka Nikol Enevová obvinila ze znásilnění. Podle médií se měl skutek stát v listopadu 2018 v bytě na pražských Vinohradech. Kraus vinu odmítá. Řeší se nejen samotná výpověď poškozené a obžalovaného, ale také citlivá svědectví a důkazní materiály, které jsou předmětem sporu a interpretací.
Kraus opravuje tvrzení o rodičích i soudkyni a slibuje vlastní verzi celé kauzy s Enevovou
Adam Kraus veřejně reagoval na informace, které podle něj v médiích vyznívají nepřesně nebo bez kontextu. V obsáhlém vyjádření na sociálních sítích vysvětluje roli svých rodičů v soudním řízení, okolnosti odchodu soudkyně z případu i důvody, proč dosud mlčel. Zároveň slibuje, že nyní nabídne vlastní pohled na celou kauzu, která se týká obvinění ze znásilnění a dlouhodobého sporu mezi stranami.
Soudní jednání v posledních týdnech znovu přitáhla pozornost i kvůli otázkám kolem nahrávek, které se v řízení probírají, a také kvůli výraznému mediálnímu zájmu. Poslední líčení patřilo k nejzásadnějším v celé věci – před soudem vypovídala nejen Enevová, ale také její dcera z předchozího vztahu a rodiče obžalovaného, moderátor Jan Kraus a herečka Jana Krausová.
Kraus nyní veřejně opravuje „nepřesné informace“ a slibuje vlastní kontext
Kraus se veřejně ohradil proti informacím, které se podle něj objevily v médiích nepřesně nebo bez širšího kontextu. Na svých sociálních sítích zveřejnil obsáhlejší vyjádření, v němž se snaží uvést některé body na pravou míru a vysvětlit své dosavadní mlčení.
V první řadě se vymezil vůči interpretacím ohledně účasti jeho rodičů v soudním řízení. „Moji rodiče nebyli svědky navrženými obhajobou, ale předvolanými svědky předchozí soudkyní v dané kauze. Já bych z vlastní iniciativy rodiče takovému tlaku nevystavoval,“ uvedl. Tím reagoval na spekulace, že rodinu do procesu aktivně zapojila jeho obhajoba.
Další bod se týkal soudkyně, která se případem dříve zabývala. Kraus zdůraznil, že podle jeho informací nešlo o vyloučení z rozhodnutí. „Zmíněná soudkyně nebyla z případu vyloučena, ale odstoupila z vlastní vůle, pro nechuť snášet urážející výroky na její osobu v médiích,“ uvedl. Ve svém prohlášení také vysvětluje, proč dosud veřejně nereagoval. Podle svých slov se snažil konflikt neeskalovat zejména kvůli svému dítěti. „S ohledem na syna jsem až dosud nepodnikal žádné podobné kroky – veřejné reakce na agresivní tlak protistrany, který trvá už roky před zahájením aktuální trestní kauzy, abych konflikt neeskaloval. Teď jsme bohužel už někde jinde,“ stojí v textu.
Zároveň naznačil, že se chystá k otevřenější komunikaci. „Vzhledem ke stále výraznějšímu mediálnímu tlaku protistrany, zveřejňování lží nebo polopravd postrádající širší kontext, nabídnu na svých sociálních kanálech vlastní pohled na celou věc a zasazení do širšího kontextu,“ uvedl a vyzval veřejnost, aby sledovala jeho další vyjádření: „Pokud Vás zajímají fakta nikoliv jen dojmy a nařčení, buďte přítomní.“
Strach o syna i z mediálního tlaku
Případ se týká událostí, které se měly odehrát před zhruba deseti lety, a právě časový odstup vyvolává otázky, proč se věc dostává před soud až nyní. „Ne úplně až teď, je to několik let zpátky. Dlouho si to posílali od policie po státní zastupitelství, která musela prošetřit práci policie, po soudy, kde se to zase různě vracelo, takže to už běží několik let, to zaprvé," uvedla Enevová pro deník Blesk. "A zadruhé, v tu dobu byl vlastně náš syn Oliver malý, a bylo mi dostatečně důrazně a opakovaně jako říkáno nebo vyhrožováno v podstatě tím, že když budu mluvit, tak bych o něj, o tu péči taky mohla přijít. Syn mi od té doby vyrostl natolik, že tohohle už se nebojím, to opadlo. A druhá věc je, že jsem se chtěla vyhnout tomu mediálnímu lynči, se kterým jsem vlastně kvůli jménu pana Krause počítala předem," dodala.