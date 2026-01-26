Herec a moderátor Mojmír Maděrič (†70) měl kdysi na mále. Jeho život visel na vlásku kvůli zdravotním potížím, které zpočátku nevypadaly nijak dramaticky. Nakonec se ale ukázalo, že šlo o stav, jenž mohl skončit fatálně. Zásadní roli tehdy sehrála jeho kolegyně Simona Chytrová, která ho i přes jeho odpor dopravila do nemocnice. „Bylo to za pět dvanáct,“ zhodnotil situaci lékař.
Maděričovi šlo o život kvůli „banálnímu“ úrazu. Zachránila ho kolegyně, lékař mluvil o minutách
Kritická chvíle přišla už v roce 2011 během zkoušky, kdy se Maděričovi náhle přitížilo. Záchranku ale přivolat nechtěl. „Jednou při zkoušce se mu udělalo hodně špatně, jenže je to paličák, přivolat záchranku odmítal. Tak jsem ho naložila a sama odvezla do Nemocnice pod Petřínem,“ vzpomínala Chytrová ve zmíněném dokumentu.
Teprve v nemocnici se ukázalo, jak vážná situace byla. „Když jsem ho vezla do nemocnice, vůbec jsem netušila, že je v tak vážném stavu. Až od lékaře jsem se dozvěděla, že přijet o chvíli déle, mohlo být už pozdě,“ popsala herečka. Za zhoršením stavu stál zanedbaný úraz kolene po pádu na přechodu. „Nevěnoval zranění pozornost, a to se zkomplikovalo rozsáhlým zánětem pravděpodobně v důsledku do té doby nepoznané cukrovky,“ vysvětlil ošetřující lékař Vojtěch Třebický.
Zánět herci způsobil výrazné zdravotní komplikace včetně nechutenství a rapidního úbytku váhy. Jeho stav se zhoršoval natolik, že byl nutný okamžitý chirurgický zákrok. „Stav si vyžadoval neodkladný zákrok v celkové anestezii s následnou antibiotickou léčbou a pobytem v nemocnici. Zákrok byl nutný, jinak by došlo k dalšímu rozvoji zánětu a pravděpodobně i k otravě krve, což by znamenalo ohrožení života,“ uvedl chirurg.
Maděrič, kterého diváci znali například jako doktora Valentu ze seriálu Modrý kód nebo z pořadu Mňam aneb Prima vařečka, se se zdravotními potížemi potýkal dlouhodobě. „Varovali mě, že ten zánět bude chronický. Bohužel měli pravdu,“ přiznal před časem sám. Kvůli zánětlivým komplikacím tehdy zhubl přes 35 kilogramů a bolest mu výrazně omezovala pohyb.
Herec zemřel náhle v noci z neděle na pondělí. Rodina se rozhodla pro neveřejné poslední rozloučení. Ve smutečním oznámení stálo: „Po dlouhém čase, kdy se potýkal s těžkou nemocí, jeho srdíčko dotlouklo tiše a v pokoji. Do posledních chvil byl obklopen láskou své rodiny – manželky, dcery a syna. Rozloučení proběhne pouze v kruhu nejbližších.“ Jako závěrečný vzkaz zůstala jeho slova: „Nebuďte smutní, jsem v pohodě…“