Herec Kryštof Hádek se narodil v roce 1982 a filmové diváky poprvé zaujal jako mladičký pilot v Tmavomodrém světě režiséra Jana Svěráka. Před kamerou se ale neztratil ani později a na svém kontě má dodnes tři České lvy. 10. března slaví 44. narozeniny.
Byl jsem takový vejškrabek. Děcko na stáří pro rodiče, říká Kryštof Hádek. Slaví 44
Jeho herecká filmografie zahrnuje mnoho pestrých rolí. Hrál válečného pilota, feťáka, leteckého navigátora i podvodníčka, jenž přilnul k vinařství. Objevil se dokonce po boku hvězdné Scarlett Johanssonové, s níž měl ovšem zakázáno promluvit.
Na zajímavosti z jeho pracovní kariéry i soukromého života se podívejte v naší galerii.
Nejmladší ze tří bratrů
Kryštof Hádek pochází z filmařské rodiny. Jeho matkou je filmová teoretička, režisérka a dramaturgyně Jana Hádková. Jeden z jeho dvou starších bratrů Matěj (na fotce) je také herec. Nejstarší ze sourozenců Ondřej je lékař. „Mezi námi je osmiletý, respektive sedmiletý rozdíl, takže bratři s oblibou říkají, že jsem se narodil v době, kdy už oni dva byli dávno kámoši. Že prý jsem byl takovej vejškrabek. Děcko na stáří pro rodiče,“ prozradil před časem nejmladší z bratrů v rozhovoru pro magazín Reportér.
Herecké vzory
Od jedenácti let působil v Dismanově rozhlasovém dětském souboru, kam jej přivedla matka. Před kamerou se poprvé objevil v televizní soutěži O poklad Anežky České. Za své herecké vzory považuje Leonarda DiCapria, Toma Hardyho, Johnnyho Deppa či Geoffreyho Rushe.
Tmavomodrý svět
Proslavil se ve filmu Jana Svěráka Tmavomodrý svět z roku 2001, ve kterém po boku herců, jako je Ondřej Vetchý nebo Oldřich Kaiser, ztvárnil pilota Karla Vojtíška, československého letce ve službách britské RAF. Za film byl nominován na Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli, sošku si ale neodnesl.
Studium v zahraničí
Kvůli hereckému vytížení na snímku byl vyloučen ze studia na Pražské konzervatoři, a tak v jednadvaceti odcestoval do Londýna, kde začal navštěvovat Academy of Music and Dramatic Art. „Možná bylo nakonec štěstí, že mě vylili, protože bych třeba do Anglie jinak neodjel. Byla to pro mě důležitá zkušenost,“ prohlásil po letech pro magazín Aktuálně.
Role nezkušených mladíků
Díky svému chlapeckému výrazu byl Hádek často obsazován do rolí nezkušených mladíků. Jedním z takových filmů byla v roce 2006 komedie Experti. Film vypráví příběh zprvu zcela nenápadného mladého muže, který ze samé stydlivosti pozoruje dalekohledem z okna na půdě kamarádku své sestry. "Jsem rád za všechny panice, které jsem hrál. I za ty, co jsem nehrál," prohlásil herec u Karla Šípa ve Všechnopárty.
Trilogie Bobulí
Mezi jeho nejznámější filmy patří trilogie komedií Bobule (2007), 2 Bobule (2009) a 3 Bobule (2020) z vinařského prostředí. Zatímco v prvním díle vystupuje jako úplný amatér, v dosud posledním pokračování už je schopným vinařem. V soukromém životě ale vínu holduje jen příležitostně. "Alkoholu se snažím spíš vyhýbat. Jsem ve věku, kdy ta rána nejsou tak jednoduchá," prohlásil v rozhovoru pro Frekvenci 1.
Téma a scénař
Zásadním kritériem, podle něhož si vybírá role, je téma a scénář. "A taky to, co se děje okolo. Člověk prostě intuitivně cítí, jestli to někdo bere vážně a jestli ta věc má nějakou ambici. Jsou věci, ve kterých prostě chcete být, a jsou věci, které vám někdo nabídne. Tak to je," uvedl pro portál FDb.
Podle svých slov potřebuje čas, než se na film, kde hraje, po skončení natáčení podívá. „Potřebuju počkat tak rok dva, než se na to dokážu podívat nezúčastněnýma očima. Když už musím jít na premiéru, tak si přetahuju mikinu přes hlavu a hryžu okraje triček,“ prohlásil.
Tři ocenění Českého lva
Je držitelem tří Českých lvů za role ve filmech 3 sezóny v pekle (2009), Kobry a užovky (2015) a seriálu Volha (2023). Ve druhém zmíněném snímku, kde si poprvé zahrál po boku svého bratra, ztvárnil nezodpovědného feťáka, který bydlí s věčně opilou matkou a kvůli penězům vykrádá chatky. „Rozhodně nechci hanit romantické a vztahové komedie, které se u nás hodně točí, ale myslím, že je dobře, když se objevují i filmy k zamyšlení,“ uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.
Zahraniční produkce
Objevil se i v několika zahraničních snímcích. Například ve sci-fi Pod kůží s hvězdnou Scarlett Johanssonovou. Ve filmu měli několik společných scén, ale měli zakázáno spolu komunikovat. „Pan režisér si to nepřál, protože ona tam hraje mimozemšťanku a v tom ději jsme se měli setkat poprvé. Režisér chtěl zachovat, abychom se viděli poprvé, a on si to rovnou mohl natočit. Zahlédli jsme se jen v zákulisí, ale nesměli jsme se jít seznámit,“ zavzpomínal v rozhovoru Hádek.
Společenská angažovanost
Další nominaci na Českého lva získal za snímek Modelář. Ve filmu z roku 2020 si zahrál leteckého navigátora, který pracuje s drony, jejichž prostřednictvím chce napravovat nespravedlnosti světa. "Společenská angažovanost mi přijde naprosto v pořádku. Někomu se člověk s podobným přístupem může zdát naivní, může si říkat, že stejně nedokáže nic změnit. I kdyby ale měla jeho aktivita pomoct třeba jen jednomu lidskému životu, tak to podle mě smysl má," prohlásil.
Detektivky
Zahrál si i v řadě domácích televizních seriálů, například v detektivkách Clona a Vzteklina, a jednu z hlavních rolí dostal také v irském seriálu Raw. Na divadelních prknech ho diváci můžou vidět v inscenacích pražského Studia DVA.
Dabing
Věnuje se také dabingu, namluvil například Hihlíka z Lichožroutů.
Rodina
Hádek je proslulý tím, že si své soukromí velice střeží. Loni na podzim se mu dokonce podařilo utajit, že se již potřetí stal otcem. Doteď není veřejnosti známo, jak se jeho partnerka a matka dětí jmenuje. V minulosti tvořil pár například s herečkou Terezou Ramba.