Přeskočit na obsah
9. 3. Františka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Byl jsem takový vejškrabek. Děcko na stáří pro rodiče, říká Kryštof Hádek. Slaví 44

Kryštof Hádek
Kryštof HádekFoto: Aktuálně.cz
Kryštof Hádek
Kryštof HádekFoto: Aktuálně.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jeho herecká filmografie zahrnuje mnoho pestrých rolí. Hrál válečného pilota, feťáka, leteckého navigátora i podvodníčka, jenž přilnul k vinařství. Objevil se dokonce po boku hvězdné Scarlett Johanssonové, s níž měl ovšem zakázáno promluvit.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Herec Kryštof Hádek se narodil v roce 1982 a filmové diváky poprvé zaujal jako mladičký pilot v Tmavomodrém světě režiséra Jana Svěráka. Před kamerou se ale neztratil ani později a na svém kontě má dodnes tři České lvy. 10. března slaví 44. narozeniny.

Reklama

Na zajímavosti z jeho pracovní kariéry i soukromého života se podívejte v naší galerii.

Předchozí
1234514
Pokračovat

Nejmladší ze tří bratrů

Nejtěžší úděl ženy je být krásná, vzkazuje komedie Po čem muži touží
Anna Polívková a Matěj Hádek ve filmu Po čem muži touží.Foto: Kamil Fila

Kryštof Hádek pochází z filmařské rodiny. Jeho matkou je filmová teoretička, režisérka a dramaturgyně Jana Hádková. Jeden z jeho dvou starších bratrů Matěj (na fotce) je také herec. Nejstarší ze sourozenců Ondřej je lékař. Mezi námi je osmiletý, respektive sedmiletý rozdíl, takže bratři s oblibou říkají, že jsem se narodil v době, kdy už oni dva byli dávno kámoši. Že prý jsem byl takovej vejškrabek. Děcko na stáří pro rodiče, prozradil před časem nejmladší z bratrů v rozhovoru pro magazín Reportér.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama