Stal se hereckou hvězdou, již jako dítě ale věděl, že hercem být nechce, a později začal studovat práva. Jeho život ukončila autonehoda devět dní před jeho dvaadvacátými narozeninami.
Tragický osud malé hvězdy nezapadá. Tomáši Holému se klaněli i v zahraničí
Svého času bavil u televizí celý národ jako roztomilý klučina s odzbrojujícím úsměvem. Tomáš Holý, který tragicky zahynul 8. března 1990, exceloval v úspěšných rodinných televizních filmech Jak vytrhnout velrybě stoličku nebo Jak dostat tatínka do polepšovny. Dnes je to 58 let od jeho narození.
Připomeňte si jeho život a filmové role v galerii.
Herec Tomáš Holý s maminkou Marií v roce 1980
Holý se narodil v Praze, po rozvodu rodičů vyrůstal s babičkou a maminkou.
Marečku, podejte mi pero!
Jeho strýc a barrandovský rekvizitář Jan Jindra svého osmiletého synovce doporučil Oldřichu Lipskému do malé role žáka Matuly ve filmu Marečku, podejte mi pero! z roku 1976. Lipský si ho o rok později vybral i do neméně slavného filmu Ať žijí duchové!
Obsadila ho Poledňáková
A v témže roce ho obsadila i Marie Poledňáková, režisérka komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku. Zaujal i své filmové rodiče Františka Němce a Janu Preissovou.
Jak vytrhnout velrybě stoličku
"Byl mimořádně bystrý, vnímavý a inteligentní, čímž si nás všechny získal," vzpomínal František Němec, kterého si Holý oblíbil z dospělých kolegů nejvíce. Film se prodal do téměř 40 zemí světa a Holý šel poté z jedné role do druhé.
Rozhovor Tomášem Holým v dobovém tisku v roce 1978
"Po uvedení filmu Jak dostat tatínka do polepšovny na festivalu v Monte Carlu mi všichni říkali, že je to největší dětská hvězda od dob Shirley Templeové," vzpomínala později Marie Poledňáková.
Ať žijí duchové!, rok 1977
Tomáš Holý ve škole při hodině hudební výuky
V roce 1978 následoval film Jak dostat tatínka do polepšovny. Holý se objevil také v trilogii dětských filmů (Pod Jezevčí skálou, Na pytlácké stezce, Za trnkovým keřem) a ve filmech Setkání v červenci nebo Útěky domů. Téměř všechny jeho snímky patří do zlatého fondu české kinematografie. Podle režisérů i dospělých herců, se kterými hrál, spočívala genialita herectví Tomáše Holého v jeho bezprostřednosti, spontánnosti a hravosti.
Tomáš Holý během kamerové zkoušky
V roce 1982 si Holý ještě zahrál v třináctidílném německém televizním seriálu Připoutejte se, letíme nad Atlantidou, po němž pověsil herectví na hřebík. Po absolvování gymnázia začal studovat práva. V době jeho tragické autonehody byla jeho tehdejší přítelkyní zpěvačka Lucie Bílá, která jeho smrt nesla velmi těžce a dodnes na svého bývalého přítele vzpomíná a ráda o něm vypráví.
Tajemství Ocelového města, rok 1978
Setkání v červenci, rok 1978
Tomáš Holý s Emilem Zátopkem
Miluji Tě, rok 1978
Jak dostat tatínka do polepšovny, rok 1978
Za komedií Jak dostat tatínka do polepšovny (1978) stojí Marie Poledňáková.
S hercem Tomášem Holým bylo na filmovém place vždy veselo
Pod Jezevčí skálou, rok 1978
Upír ve věžáku, rok 1979
Na pytlácké stezce, rok 1979
Útěky domů, rok 1980
Za trnkovým keřem, rok 1980
Tomáš Holý na šumavské Kvildě v roce 1980
Prázdniny pro psa, rok 1980
Tomáš Holý a jeho pes Alton
Tomáš Holý (úplně vpravo) při udílení ceny diváků na festivalu filmového úsměvu v Novém Městě. Rok 1981
Anna proletářka, rok 1980
Tomáš Holý na koni. Rád například jezdil na Ranch Zlámaná podkova
Místo nedaleko obcí Kytlice a Polevsko, kde při autonehodě 8. března 1990 tragicky zahynul. Fotografie z roku 2010.
Nový pomník Tomáše Holého
Od roku 2015 připomíná místo nedaleko obcí Kytlice a Polevsko, kde při autonehodě 8. března 1990 tragicky zahynul herec Tomáš Holý nový pomník.
Pomníček na místě, kde tragicky zahynul herec Tomáš Holý
Maketa hvězdy zlínského chodníku slávy
Vendula Svobodová z Nadačního fondu Kapka naděje představila 31. května roku 2006 na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně maketu první hvězdy do zlínského chodníku slávy. První je věnována in memoriam herci Tomáši Holému.
Magnesia Litera
Odkaz slávy někdejší televizní a filmové hvězdy Tomáše Holého stále trvá. V roce 2018 dostal autor knihy o jeho životě Ota Kars ocenění Cena čtenářů - Magnesia Litera.
Pamětní deska na domě v Praze 4 - Nuslích
Pamětní deska na domě v Praze 4 - Nuslích, kde Tomáš Holý od dvou let až do své smrti žil. Autorem konceptu je Ota Kars, výtvarnicí Kristýna Plíhalová. Deska byla odhalena 10. června 2021.