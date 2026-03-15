Moderátorka Adela Vinczeová je známá nejen svým pohotovým moderováním a osobitým smyslem pro humor, ale také liberálními a jasně prozápadními názory. S tím však tvrdě naráží u jednoho z nejbližších mužů, které v životě má, a sice u svého vlastního otce.
Adela Vinczeová o soužití s kontroverzními názory otce: Naučili jsme se spolu žít
Slovenskou moderátorku Adelu Vinczeovou čeští diváci znají především ze soutěže SuperStar. Nyní představila svou novou talkshow i na české televizi. Koho by si do svého pořadu nikdy nepozvala?
Jozef Banáš je známý svými velmi kontroverzními postoji, například ohledně covidu nebo konspiračních teorií. Moderátorka tak musela najít cestu, jak by jejich rodina mohla dál fungovat. „Přestože můj táta se dívá na svět přes své filtry, každý máme nějaké filtry, ale on má takové jiné. Tak je to pořád můj otec, kterému jsem za hodně vděčná a uvědomila jsem si, že témata jako covid, válka na Ukrajině a geopolitika mi najednou nemohou odstřihnout ze života člověka, který mi velmi mnoho dal, kterého mám velmi ráda, který je skvělý dědeček,“ říká maminka adoptovaného tříletého Maxe.
„Tak nějak žijeme v nějaké symbióze. Za mnoho věcí ho obdivuji a v mnoha věcech se s ním nepouštím do nějakých debat, a ani on se mnou, a myslím si, že on to má nějak podobně, že on mě vnímá asi v některých věcech jako pomýlenou,“ nechává moderátorka v pořadu eXtra host nahlédnout do jejich rodinných vztahů. A přestože by mnohé diváky jistě zajímala jejich konfrontace v některém z Adeliných pořadů, pravděpodobně se nikdy nedočkají.
„Tato úvaha byla a možná se i něco tak lehce zrealizovalo, protože já dělám tu svou talkshow jako napůl podcast, napůl divadlo. A uvědomila jsem si, že by nebylo fér ho pozvat do té části, kde dělám rozhovory v divadle, neboť tam přece jen i ti lidé si zaplatí lístky, a mělo by to mít nějakou dobrou atmosféru,“ řekla Vinczeová. „A neříkám, že s mým otcem bych neměla dobré naladění, ale zažívám si ty nedělní obědy a má to trošku jinou dynamiku,“ objasňuje své rozhodnutí.