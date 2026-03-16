Minulý týden v úterý přišla moderátorka Jana Adamcová o milovanou maminku Helenu Novákovou. Poslední rozloučení se konalo v pravoslavném kostele a zádušní mši sloužil zdrcený vdovec Ján Novák. A sama Jana promluvila nad maminčinou rakví. Z jejích slov ale mnohé zamrazilo.
Mrazivá slova Jany Adamcové nad rakví maminky: „Těším se, až mi tam nahoře otevřeš dveře“
Moderátorka Jana Adamcová má za sebou asi nejtěžší úkol svého života. Promluvila totiž nad rakví vlastní maminky. Smuteční hosty zarazil také podivný vzkaz od samotné zesnulé.
„Jsem profesí moderátorka, ale tohle je ta nejtěžší práce, jakou jsem kdy dělala,“ řekla moderátorka, která jen stěží zadržovala slzy. „Nevím, jestli to zvládnu, ale bála jsem se, že když to neudělám, tak toho budu navždy litovat,“ vysvětlila, proč se rozhodla tento těžký krok udělat. A během své řeči poslala mamince vzkaz, kde se dotkla i vlastní smrti. „Už se vlastně tak trochu těším i na to, až mi tam nahoře otevřeš dveře, ty mi uvaříš kafe a budeme spolu pomlouvat chlapy. Závidím ti ten nekonečný klid a pokoj,“ řekla manželka režiséra Jiřího Adamce, který se překvapivě na pohřbu objevil také.
Čtěte také: Jana Adamcová prochází peklem. Soudní tahanice o manžela a smrt milované maminky
Na rakvi byl také vzkaz od zesnulé Heleny. „Promiňte mi, moji nejbližší a nejmilovanější, že jsem vám způsobila tento zármutek. Udělala jsem to jen velmi nerada. Co jsem mohla, to jsem dala, víc už nemůžu. Vaše Helenka,“ stálo na papíře a mohlo se tak zdá, že ho před smrtí napsala sama nebožka. Autorkou ale byla její dcera Jana. „Cítila jsem, že to mám za maminku napsat. Nedokážu to vysvětlit, ale přišlo to shora,“ vysvětlila původ vzkazu.
Smrt maminky oznámila Adamcová minulý týden na sociálních sítích. „Maminko moje milovaná, měj se tam nahoře dobře,“ napsala ke snímku hořící svíčky Adamcová a přidala emotikon bílé holubice. „Ta bolest se nedá popsat. To prázdné místo po tobě nikým nahradit. Už nikdy nic nebude stejný,“ dodala ještě na svém profilu na Instagramu. Podle zjištění deníku Blesk toho bylo na Janinu maminku v poslední době prostě moc. Velmi emotivně prý prožívala to, čím její dcera prochází kvůli nemocnému manželovi, režisérovi Jiřímu Adamcovi. „Ona se tím strašně trápila. Pořád to měla v hlavě, co se její dceři Janě děje. Ten tlak byl hrozný,“ prozradila její sousedka. Možná poslední ranou pro maminku Adamcové bylo to, že před měsícem přišla o svého věrného pejska. Zkrátka už toho na ní asi bylo příliš a srdce vypovědělo službu.