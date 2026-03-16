„I po těch dlouhých letech se mi občas stane, že za mnou přijde nějaká dáma a oznámí mi, že mě její manžel tajně miluje. Pak si připadám hrozně provinile, jako bych jim rozvracela manželství,“ říká Markéta Hrubešová o roli ve filmu Oznamuje se láskám vašim, v němž si zahrála s Lukášem Vaculíkem.
Markéta Hrubešová slaví 54, plastiky odmítá
„Jednu generaci pánů to asi opravdu zasáhlo,“ říká herečka Markéta Hrubešová o nahé scéně, kterou natočila v šestnácti letech. Dnes se kromě herectví věnuje gastronomii. Kromě toho, že moderuje pořady o vaření, vydala už několik kuchařek. Diety, stejně jako plastické operace, však odmítá.
Dětství u Vltavy
Markéta Hrubešová se narodila 17. března 1972 v Praze a dětství strávila na Novém Městě. Jako dítě ráda tancovala a hrála v Dismanově dětském rozhlasovém souboru. Absolvovala jazykovou základní školu a po absolutoriu na konzervatoři krátce působila ve Východočeském divadle v Pardubicích. Kromě toho se také živila jako fotomodelka. Herečka ráda vzpomíná na roky prožité poblíž Vltavy, kdy volný čas trávila s kamarády na Žofíně. "Tam proběhla první pusa i první cigareta," přiznala s úsměvem.
Dětství u Vltavy
Markéta Hrubešová se narodila 17. března 1972 v Praze a dětství strávila na Novém Městě. Jako dítě ráda tancovala a hrála v Dismanově dětském rozhlasovém souboru. Absolvovala jazykovou základní školu a po absolutoriu na konzervatoři krátce působila ve Východočeském divadle v Pardubicích. Kromě toho se také živila jako fotomodelka. Herečka ráda vzpomíná na roky prožité poblíž Vltavy, kdy volný čas trávila s kamarády na Žofíně. "Tam proběhla první pusa i první cigareta," přiznala s úsměvem.
Dcera Christel Lilly
Se svým exmanželem, fotografem Davidem Krausem, má dceru Christel Lilly. „Už je to taková velká malá žena,“ prohlásila o ní herečka s tím, že spolu občas vyrazí i na dámskou jízdu. „Jako máma bych nejradši dceru chtěla ochránit před vším. Ale zase nejsem ta máma, která by své dítě chránila před vším zlým. Jsem zastáncem toho, že rady jí dávat můžu, ale sama si musí nabít čumák, aby zjistila, jak to všechno chodí,“ řekla Expresu.
Dcera je podle ní introvert a rozhodně prý nepůjde v matčiných šlépějích. "Přeji si, aby byla šťastná a spokojená. Jakým směrem se vydá, je na ní a budu jí vždy oporou," dodává herečka.
S partnerem ji spojila práce
S Krausem se brali v roce 2007, o sedm let později ale vyšlo najevo, že se partneři rozešli. Na začátku roku 2015 se ve společnosti poprvé objevila po boku Petra Sysla (na fotce), s nímž se seznámila během práce na jedné ze svých kuchařek a s nímž je dodnes. V době, kdy spolu začali chodit, byla ale Hrubešová stále vdaná za Krause.
Vášnivá kuchařka
Velkou láskou je pro Markétu Hrubešovou vaření. „Babička byla naprosto excelentní kuchařka a děda byl ještě k tomu myslivec. Takže jsme doma mívali často i zajíce, bažanty a srnčí. Bylo to vynikající. Já se teď k té báječné chuti babiččiných pokrmů z dětství snažím přiblížit, ale pořád ji tak trochu hledám,“ řekla Novinkám Hrubešová.
Kromě toho, že moderuje pořady o vaření, vydala už několik kuchařek.
Diety nejsou pro ni
Hrubešová se podle vlastních slov v jídle neomezuje a namísto diet si jde raději zacvičit nebo se projít. „Nejhorší jsou takové ty extrémy v životě i v jídle. Když si člověk řekne, že najednou bude jíst úplně všechno a hodně a potom nebude zase jíst nic. A nic mezi tím. Já si radši dám od všeho trochu, ale rozmazluji se tím, a když si dám trochu víc toho dobrého, tak si zase pak trošičku uberu,“ prohlásila pro iDnes.
Před kamerou s dívčím idolem
Před kamerou začínala dětskými rolemi v televizi, už v osmi letech si zahrála v pohádce O ptáku Ohniváku. V šestnácti letech ztvárnila hlavní roli mladé velitelky Hitlerjugend Ulriku von Polchow v milostném dramatu z konce války Oznamuje se láskám vašim. Hereckým partnerem jí byl Lukáš Vaculík. „Když mi řekli, že roli dostanu, upadla jsem skoro do bezvědomí. Lukáš byl idol všech náctiletých holek včetně mě a najednou jsem s ním stála před kamerou. Hráli jsme pár, což jsem vlastně nemusela ani příliš hrát. Byl skvělý kolega a dodneška ho mám moc ráda,“ prohlásila v rozhovoru pro Impuls.
Sexsymbol
Film Oznamuje se láskám vašim udělal z Hrubešové sexsymbol. Částečně i díky nahým scénám. "Je pravda, že i po těch dlouhých letech se mi občas stane, že za mnou přijde nějaká dáma a oznámí mi, že mě její manžel tajně miluje. Pak si připadám hrozně provinile, jako bych jim rozvracela manželství. Jednu generaci pánů to asi opravdu zasáhlo," prozradila s úsměvem pro Novinky.
Další filmová tvorba
Objevila se v úspěšném filmu Juraje Jakubiska Sedím na konári a je mi dobre. Známe ji i ze satirické komedie Divoké pivo nebo z Andělských očí (na fotce). K jejím dalším filmům patří Golet v údolí, Konec básníků v Čechách, Příliš hlučná samota a Zdivočelá země. V roce 2007 dostala hlavní roli v televizním filmu podle novely Jaroslava Durycha Boží duha, v němž si zahrála po boku Milana Kňažka.
Slunečná
Díky roli potvory Diany se objevila i ve velmi úspěšném seriálu Slunečná. „Moc si to užívám. To vám řekne každý herec, že záporáci se hrají vždycky lépe než kladní hrdinové,“ prohlásila v době natáčení.
Ohnivá hříva
Herečka je pověstná svojí ohnivou kudrnatou hřívou. Změnu podstoupila jen jednou, kdy se kvůli roli musela nechat obarvit na blond. "Už bych to neudělala," prohlásila pro Primu s tím, že pokud ji režiséři nechtějí takovou, jaká je, roli nevezme. "Mám štěstí, že na rozdíl od jiných žen se o vlasy nemusím moc starat. Ráno je prohrábnu prsty a jdu. Šetří mi to spoustu času i peněz."
Odpolední spánek
Před lety se přiznala k jedné své oblíbené kratochvíli, jíž je krátký odpolední spánek. Ten označuje jako "beauty sleep". "Nebudu tajit, že jsem spáč. Potřebuji spát alespoň sedm hodin, abych se cítila dobře. Nemám-li povinnosti, ráda si dopřeji i krátký odpolední odpočinek. Stačí mi dvacet minut a zaberu téměř kdykoliv a kdekoliv."
Odmítá plastiky
Hrubešová tvrdí, že o plastických operacích zatím neuvažuje. "Říkám: 'Víte, kolik mě to stálo? Všechny ty vrásky?' Nebylo jednoduché si všechny vytvořit, ale byly vytvořeny s láskou."
Recept na úspěšný vztah
Vzájemná úcta, respekt a vůle – to Hrubešová považuje za zdroj šťastného vztahu. „Někdo říkal, že zárukou šťastného manželství je dobré zdraví a špatná paměť,“ uvedla herečka pro iPrimu s tím, že když se k tomu přidá ještě i dobré jídlo, pití a spousta lásky, není co více si přát.
Věk jí nevadí
„Třicetiny jsem oplakala. Myslím, že to pro mě bylo úplně nejhorší období. Ani čtyřicetiny, ani to, co mě čeká, neberu už vůbec tak jako ty třicetiny. Bylo to pro mě špatný období. Teď jsem naprosto v pohodě a vůbec se tím netrápím. Je mi strašně dobře tak, jak jsem,“ řekla pro pořad 30 otázek Hrubešová.