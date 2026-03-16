Jméno Nikol Lauberová znají především diváci filmů pro dospělé, v nich už nějaký ten pátek účinkuje. Ale do povědomí se dostala i díky účasti v bizarním pořadu Naked Attraction nebo svým zapojením v MMA organizaci Clash. Tam způsobila hned několik skandálů, když na tiskové konferenci vrhla mezi diváky směsici kočičích výkalů, v dalším případě přišla s kolíkem v intimních partií. A své pověsti dostála i tentokrát, když se na červený koberec před Kongresovým palácem vypravila zcela nahá. Tam si užila chvilku slávy, než ji vyvedla ochranka.
„Bylo to umění,“ hájí pornoherečka Lauberová svůj nahý příchod na červený koberec
Jak to tak u velkých společenských událostí bývá, ani letošní předávání Českých lvů se neobešlo bez skandálu. Na červeném koberci se objevila zcela nahá pornoherečka, která navíc tvrdila, že to bylo umění.
„Byla jsem strašně nervózní, ale zároveň jsem si užívala pocitu svobody a vzrušení z adrenalinu. Neměla jsem v plánu jít dovnitř. Očekávala jsem, že ochranka mě bude nahánět už na červeném koberci. Reakce lidí byly různé. Zahlédla jsem opovrhující pohledy i šokované. Nejvíce ale ty rozjařené, usměvavé a nadšené. Hlavně od fotografů a celkově mužského osazenstva,“ rozpovídala se Lauberová v rozhovoru pro Expres.cz. Tam také odhalila své motivy pro to, co během sobotního večera předvedla. A odmítá kritiku za to, že mezi přihlížejícími byly i děti.
„Byla to umělecká performance. Také jsem ale chtěla poukázat na to, že nahota není trestný čin, ale přirozenost. Takoví jsme na svět přišli. Neměla by být zavrhována, protože tak člověk zavrhuje zároveň sám sebe. Býváme přece všichni nazí, akorát ne každý veřejně,“ říká přesvědčeně. „Až na rozměry jsou naše těla stejná, proč nás tedy tak irituje cizí nahota? Není to ve skutečnosti spíše nespokojenost s tou svojí? Co se týče dětí, tak si myslím, že by se neměly odmala učit, že nahota je něco špatného, pokud se tedy u toho člověk na veřejnosti neukájí. Myslím, že to může ovlivnit jejich přijetí vlastního těla. Může to v nich prohloubit stud,“ stojí si za svým pornoherečka.
Lauberová byla v minulosti zmiňována i jako jedna z žen, s nimiž měl udržovat poměr zkrachovalý mediální magnát Jaromír Soukup. Ten ale tvrdil, že spolu v žádném případě vztah neudržovali. To však Nikolu rozčílilo. „Klasika, chlapi mají koule na stříkání, ale už je nemají na to, aby se přiznali. Je to posera. Bylo mi ho líto, jak je na dně, ale nebude ze mě dělat lhářku, protože nemá koule na to se přiznat,“ rozohnila se minulý rok. Tehdy se tak rozpovídala o Soukupových nevalných výkonech v ložnici.