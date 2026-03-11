Dabér Jiří Štěpnička přišel o slavné role. Hlas Harrisona Forda prý byl najednou „příliš hluboký“

Jiří Štěpnička patří k nejvýraznějším hlasům českého dabingu. Po desetiletí byl pro diváky neodmyslitelně spojený s hollywoodskou legendou Harrisonem Fordem. O to větší šok pro něj bylo, když se dozvěděl, že o tuto práci náhle přišel. Zahraniční producenti totiž rozhodli, že jeho hlas se k americkému herci už nehodí.
Jiří Štěpnička desítky let patřil k nejvýraznějším hlasům českého dabingu a diváci si ho spojovali s Harrisonem Fordem, Michaelem Douglasem i inspektorem Barnabym. Teď ale o několik slavných rolí přišel a rozhodnutí producentů ho podle jeho slov bolestně zasáhlo. Herec, který v posledních letech našel oporu hlavně v práci, tak prožívá další těžké období.
Jiří Štěpnička patří k nejvýraznějším hlasům českého dabingu. Po desetiletí byl pro diváky neodmyslitelně spojený s hollywoodskou legendou Harrisonem Fordem. O to větší šok pro něj bylo, když se dozvěděl, že o tuto práci náhle přišel. Zahraniční producenti totiž rozhodli, že jeho hlas se k americkému herci už nehodí.
„Prý mám příliš hluboký hlas a že to k Fordovi nejde,“ svěřil se herec a dabér s rozčarováním. V dabingovém studiu přitom podle svých slov odvedl práci, která nakonec přišla nazmar. Zpráva z Ameriky ho nejen zaskočila, ale také rozzlobila. „Já jsem s Harrisonem Fordem prožil léta, uznávám ho jako vynikajícího herce a je mi líto, že mi ho ukradli,“ rozhořčil se Štěpnička. Tím ale série nepříjemných změn neskončila. Ztratil totiž i další známé zahraniční tváře, kterým dlouhá léta propůjčoval svůj hlas.
Přestal se líbit
O práci přišel také u populárního britského seriálu Vraždy v Midsomeru. Postavu inspektora Johna Barnabyho, kterého od roku 2011 ztvárňuje herec Neil Dudgeon, daboval právě Jiří Štěpnička. Když Dudgeon před rokem přijel do Česka představit další řadu seriálu, s českým dabérem se dokonce osobně setkal. Britský herec mu tehdy složil kompliment a ocenil, jak je na svůj věk energický a vitální. Situace se ale krátce nato změnila.
Podle informací deníku Aha! se producenti rozhodli postavu přeobsadit. „Dali tu postavu Janu Šťastnému. Tomu to bylo nepříjemné, nemá zapotřebí brát kolegovi kšefty. Ptal se, zda s tím Jirka souhlasí,“ uvedl pro Aha! dobře informovaný zdroj.
A to nebyla jediná změna. Štěpnička přišel i o dalšího herce, jehož dlouhá léta daboval – Michaela Douglase. Například v seriálu Kominského metoda tak slavný americký herec v českém znění promlouvá hlasem Oty „Ťuldy“ Brouska.
Rodina ho drží nad vodou
Jiří Štěpnička oslaví příští rok osmdesáté narozeniny. Poslední roky pro něj nebyly jednoduché – před třemi lety ovdověl a práce byla jedním z důležitých pilířů, který mu pomáhal těžké období zvládnout. Velkou oporou je mu ale rodina. Blízký vztah má například se svými nevlastními sourozenci, malířkou Varvarou Divišovou a Janem Samcem. Často také moderuje jejich vernisáže. Už nyní se těší na květen, kdy bude jeho bratr opět vystavovat v Praze.
Sourozenci ho zvou na chalupu i na zimní pobyty na horách a snaží se, aby nezůstával sám. Velkou péči mu věnuje také dcera Judita.
Poslední práce v dabingu?
Před zhruba rokem a půl se Jiří Štěpnička objevil ve studiu naposledy při natáčení českého znění francouzského kriminálního seriálu Slečna Holmesová. Pod režijním vedením Petra Pospíchala tehdy namluvil postavu dědečka hlavní hrdinky Georga Holmese, kterého ve seriálu ztvárnil herec Daniel Prévost.
Zda šlo o jeho poslední dabingovou práci, zatím není jisté. Jedno je ale podle jeho blízkých zřejmé – herectví a práce před mikrofonem mu stále velmi chybí.