Bolest a otázky, které ho nenechají spát. Gábor Boráros se po tragické smrti své bývalé partnerky Moniky Jákliové (†31) poprvé odhodlal k obsáhlejšímu vyjádření – a jeho slova mrazí. Fitness trenérka zahynula ve středu 21. ledna v časných ranních hodinách při autonehodě v luxusním voze Mercedes-Benz S 580 na silnici mezi Veľkým Mederem a Dolným Štálem v okrese Dunajská Streda.
Boráros po smrti expartnerky prolomil mlčení: Pochybuje o nehodě a řeší krutou pravdu s malou dcerou
MMA zápasník Gábor Boráros se po tragické smrti bývalé partnerky Moniky Jákliové poprvé otevřeně ozval. Zpochybnil okolnosti smrtelné nehody a naznačil možné domácí násilí. Největší bolest ale prožívá doma – tříletá dcera se ho stále ptá, kdy se máma vrátí.
Boráros však veřejně zpochybnil oficiální verzi, podle níž měla Jákliová jet právě tímto směrem. Tvrdí, že jeho bývalá partnerka vyrazila z Komárna od svého tehdejšího přítele Frederika. Ten ji měl podle jeho slov v minulosti opakovaně vyhazovat z bytu uprostřed noci. „Tvrzení nemůžu osobně dokázat, ale jsem přesvědčený, že Moni nebyla týraná jen jednou,“ uvedl Boráros v rozhovoru pro web cas.sk.
Jeho pochybnosti posilují i další okolnosti tragédie. Z místa nehody podle něj zmizel mobilní telefon zesnulé a její snoubenec měl dorazit do nemocnice se škrábanci na krku. V zákulisí se navíc objevily spekulace, že Monika měla v době nehody řídit pouze ve spodním prádle.
Smrt mladé ženy ale nejvíce zasáhla jejich společnou dceru Zoru (3). Boráros přiznal, že pro ni musel vyhledat odbornou pomoc a zajistit psychologa. „Pořád se mě ptá: Kde je máma? Kdy už přijde máma?… Je to hodně těžká věc, nemůžu jí ukázat, že je něco špatně, a zatím ani nevím, jak Zoře říct, že její maminka už není,“ svěřil se dojatě v rozhovoru pro web Blikk.