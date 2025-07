Saskia Burešová slaví neuvěřitelných 79 let. Její pravé jméno zná stále málokdo

Saskia Burešová je jednou ze stálic České televize, kde působí od roku 1967. Od roku 1993 moderuje populárně-naučný pořad Kalendárium a dříve spolupracovala také s Rádiem Impuls. Její kariéra přitom mohla nabrat úplně jiný směr.

Původně se během studií na DAMU totiž přihlásila do konkurzu na roli Barunky do televizní adaptace Babičky. Matka Jaromíra Hanzlíka, spolužáka Burešové, nakonec objevila novou moderátorskou tvář a navrhla ji do televize. Debutovala v roce 1967 spolu s Eduardem Hrubešem ve čtrnáctideníku pro vojáky Poštovní schránka.

Na začátku 70. let potkala mladičká hlasatelka v televizi svého budoucí manžela, režiséra Petra Obdržálka, se kterým je dodneška.

