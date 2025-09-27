Když se Ivana Chýlková, která 27. září slaví své dvaašedesátiny, na základní škole zmínila, že má v úmyslu stát se herečkou, poslali ji na psychologické vyšetření. Za svým snem si však šla. Absolvovala Státní konzervatoř v Ostravě, poté byla přijata na katedru herectví DAMU v Praze. Chodila do stejného ročníku jako Karel Roden a řada dalších talentovaných kolegů jako jsou Jitka Asterová, Vilma Cibulková, Veronika Žilková a Eva Holubová. Přestože je dnes idolem mnoha mužů a vzorem mnoha žen, přiznává, že s tím, jak vypadá, měla dlouhé roky velký problém.
