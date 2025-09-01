Ikona počasí
Ivana Chýlková přiznala, že s manželem Janem Krausem žijí odděleně

Ivana Chýlková a Jan KrausFoto: Martin Hykl / CNC / Profimedia
Kateřina Potyšová
Herečka Ivana Chýlková a moderátor Jan Kraus spolu tvoří pár už desítky let. A protože o svém soukromí téměř nemluví, dlouho se jim podařilo utajit nejen svatbu, ale také to, že spolu už nějaký ten pátek nežijí.

Asi nikdo nečekal zprávu o tom, že Ivana Chýlková a její manžel Jan Kraus spolu nežijí. Jak ale herečka prozradila v podcastu Hype-Cast, společnou domácnost nesdílí už poměrně dlouhou dobu. A i když taková slova vypadají dramaticky, není za tím rozchod ani žádná partnerská krize, ale proste jen rozdílná potřeba klidu. „Nám se stala taková věc, že po covidu, který jsme trávili na venkově, tak Jeníček tam víceméně zůstal. A já tam za ním dojíždím. Takže se na sebe vždycky hrozně těšíme,“ říká Chýlková s tím, že s jejich vztahem je všechno v pořádku. 

Dálku, která je dělí, zvládají bravurně. „Ne že bychom se předtím netěšili. Těšili jsme se vždycky, já jsem vždycky šťastná, když slyším chrastit klíč v zámku. Že už je doma, že bude zábava,“ říká Ivana, která ale v současnosti žije v pražském bytě sama. Důvodem je její velká pracovní vytíženost, zatímco Kraus si své projekty zorganizoval jinak. „Já mám hodně povinností v Praze, on jich má méně. Vše má nasměrované na jeden den a jinak je na venkově. Díky IT technologiím jsme ale spolu pořád v kontaktu,“ ujišťuje všechny, že jejich láska trvá.

Sám Kraus pak prozradil v nedávném rozhovoru, že zázemí mimo ruch hlavního města má nejen on, ale celá jeho rozvětvená rodina. „Obvykle se scházíme na venkově nedaleko Prahy. Pro naše setkání potřebujeme klid, takže máme chalupu, kterou mají moji bratři, pak je tam chalupa, kde bydlí moji nejstarší kluci, a pak je tam chalupa pro mě a Ivanku,“ pochvaluje si zázemí oblíbený moderátor. 

