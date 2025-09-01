Ivana Chýlková přiznala, že s manželem Janem Krausem žijí odděleně

Asi nikdo nečekal zprávu o tom, že Ivana Chýlková a její manžel Jan Kraus spolu nežijí. Jak ale herečka prozradila v podcastu Hype-Cast, společnou domácnost nesdílí už poměrně dlouhou dobu. A i když taková slova vypadají dramaticky, není za tím rozchod ani žádná partnerská krize, ale proste jen rozdílná potřeba klidu. „Nám se stala taková věc, že po covidu, který jsme trávili na venkově, tak Jeníček tam víceméně zůstal. A já tam za ním dojíždím. Takže se na sebe vždycky hrozně těšíme,“ říká Chýlková s tím, že s jejich vztahem je všechno v pořádku.