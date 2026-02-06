Získala srdce mužů i závist žen, konec života strávila v LDN. Jak šel čas s Janou Brejchovou

V Hollywoodu by jistě prorazila. Svým půvabem se vyrovnala hvězdám světového filmu a šarmem mnohé předčila. A to i přesto, že na rozdíl od nich se nemohla chlubit přepychovým životem. Ne nadarmo se jí říká česká Bardotka. Ona přesto o emigraci nikdy neuvažovala. Ztvárnila nespočet filmových rolí, někdy točila i dva filmy najednou. Jana Brejchová se do hereckého nebe odebrala 6. února 2026, ve věku 86 let. Střípky ze života jedné z vůbec nejkrásnějších českých hereček najdete v grafice.
Patřila k nejvýraznějším českým herečkám, muži jí skládali poklony a ženy ji napodobovaly. Poprvé stála před kamerou ve třinácti letech a o rok později se živila sama. Její hvězda strmě vystoupala koncem padesátých let a udržela se po dlouhá desetiletí. Kdo byla Jana Brejchová a co především stálo za jejím úspěchem?
Dětství měla složité
Brejchová se narodila v Praze 20. ledna 1940. Dospívání neměla jednoduché, rodiče si příliš nerozuměli a každý z nich měl ještě paralelní vztah. Často se stalo, že nedorazil ani jeden z nich domů a starost o pět mladších sourozenců zůstávala právě na nejstarší Janě.
První filmová šance
První filmovou šanci dostala Brejchová už ve 13 letech, kdy asistent režie Ladislav Helge hledal na pražských základních školách vhodnou dívku do role Píďalky ve filmu Olověný chléb (1953) režiséra Jiřího Sequense. Vybral Brejchovou, která se mu jevila zdaleka nejvhodnější kandidátkou. Tím odstartoval její budoucí závratnou hereckou kariéru.
Na filmovou dráhu se vrhla už po základní škole
Po dokončení základní školy už Brejchová dál nepokračovala ve studiu a začala pracovat jako písařka v kanceláři mlékárenského podniku Laktos. Souběžně natáčela filmy, a to ještě v době nezletilosti, aniž by o tom rodiče vždy věděli. Hned zpočátku kariéry dostala několik zajímavých hereckých příležitostí. Asi nejvýznamnějším filmem tohoto období byla Vlčí jáma (1957) režiséra Jiřího Weisse. Právě kvůli natáčení uvedeného filmu se hrubě nepohodla s matkou a byla nucena opustit domov.
Půvab i herecký talent
Filmové nabídky se jen hrnuly a Jana Brejchová se pro svůj půvab i herecký talent dostávala do stále širšího diváckého povědomí. V roce 1958 byla vyhlášena nejúspěšnější českou herečkou.
Vyšší princip (1960)
Svůj mimořádný herecký talent předvedla Jana Brejchová také v dramatu Vyšší princip (1960), za který byla vyznamenána Stříbrnou plachtou na Mezinárodním filmovém festivalu v Locarnu. Ocenění z Locarna odstartovalo mladé herečce také kariéru v zahraničí – začala natáčet v Německu a Rakousku.
Získala si srdce mnoha mužů i závist některých žen
Půvabná Jana Brejchová si získala srdce mnoha mužů i závist některých žen. Pro další pak byla vzorem, kterému se snažily co nejvíce přiblížit.
Ulrich Thein
Herečka Jana Brejchová měla dohromady pět životních partnerů, za čtyři z nich byla provdaná. Prvním byl Miloš Forman, se kterým manželství vydrželo jen krátce. Následoval sňatek s německým režisérem a hercem Ulrichem Theinem, který trval pouhý rok. Během vztahu s ním otěhotněla, ale dítě se narodilo mrtvé. Třetím zásadním mužem hereččina života byl Vlastimil Brodský, se kterým má dceru Terezu. Po mnoha letech se ale i tento vztah rozpadl a Jana Brejchová začala žít s hereckým kolegou Jaromírem Hanzlíkem, o několik let mladším. Posledním osudovým mužem slavné herečky byl pak herec a dabér Jiří Zahajský, který v roce 2007 podlehl rakovině.
Vlastimil Brodský
S Vlastimilem Brodským, třetím manželem, natočila Jana Brejchová řadu úspěšných filmů. Například Ženu ani květinou neuhodíš (1966), Noc na Karlštejně (1973), Hodíme se k sobě, miláčku? (1974) nebo třeba Ďábelské líbánky (1970). V případě tohoto snímku byla Brejchová dokonce autorkou námětu a spolu s Brodským se podíleli i na vzniku scénáře.
Dvacet let v trezoru
Posledním natáčecím dnem filmu Farářův konec byl 20. 8. 1968, tedy den před vstupem vojsk na naše území, a po premiéře putoval na dvacet let do trezoru.
Zahrála si bezmála padesát hlavních rolí
Jana Brejchová ztvárnila bezmála padesát hlavních rolí ve filmech. Práce pro ni byla velmi důležitá a raději natáčela, než objížděla filmové festivaly.
Noc na Karlštejně
Snímek z úspěšného muzikálu Noc na Karlštejně, ve kterém jí v písni Lásko má já stůňu propůjčila hlas zpěvačka Helena Vondráčková. Zahrála si tu po boku nejen svého tehdejšího manžela Vlastimila Brodského, ale i budoucího partnera Jaromíra Hanzlíka.
Pod jezevčí skálou
Z rolí půvabných krásek se Jana Brejchová postupně dostala do rolí přitažlivých matek, žen středního věku. Několikrát si zahrála také s Tomášem Holým, úspěšným dětským hercem, který tragicky zahynul v roce 1990.
Snímek pochází z filmu Pod jezevčí skálou (1978).
Jana Brejchová a Jan Hřebejk
Jana Brejchová byla i s přibývajícími roky stále půvabnou ženou. Ostatně její výjimečný vzhled byl také jedním z důvodů, proč nebyla nikdy nucena hrát v normalizačních filmech. Dokonce režisér Jan Hřebejk při obsazování filmu Kráska v nesnázích (2006) měl obavy, zda není na svoji roli až příliš upravená a zda bude ochotna přistoupit na vzhled své postavy.
Ovládla titulní strany časopisů
Často se objevovala na titulních stranách ženských časopisů.
Arabela
Herečka neztvárnila příliš televizních rolí, nicméně jednou z významnějších byla postava královny, matky princezny Arabely ve stejnojmenném pohádkovém seriálu z roku 1980. I zde si zahrála po boku Vlastimila Brodského. V té době době už ale procházeli rozvodem.
Role veterinářky Evy Krausové
Další z nepřehlédnutelných televizních rolí byla postava veterinářky Evy Krausové v televizním filmu Jehla (1982).
Stárla s grácií
Jana Brejchová se věku nebála a dokázala stárnout s grácií.
Kráska v nesnázích
Po revoluci už Brejchová nedostávala tolik nabídek a pomalu se stáhla do ústraní. Svou poslední roli ztvárnila ve snímku Kráska v nesnázích v roce 2006 a za ni také byla oceněna Českým lvem. K tomu, aby nabídku režiséra Jana Hřebejka přijala, ji pomohl přesvědčit i její bývalý manžel, režisér Miloš Forman.
Divadlu se až do třiceti let vyhýbala
Přestože na svém kontě má desítky filmových rolí, divadlu se až do třiceti let vyhýbala. Bylo to údajně kvůli její vrozené plachosti. Ve větší míře se mu začala věnovat až v devadesátých letech, kdy se rozhodla dělat zájezdová představení. Do stálého angažmá nechtěla a také do něj nikdy nenastoupila.
Dcera Tereza Brodská
Snímek z roku 1999 – Jana Brejchová s dcerou Terezou Brodskou, která kvůli maminčině pracovnímu vytížení strávila velkou část svého dětství v péči tety.
Jiří Zahajský
Posledním partnerem slavné herečky byl herec a dabér Jiří Zahajský, se kterým byla od roku 1993 a který v roce 2007 podlehl rakovině.
Upoutána na lůžko
Jana Brejchová skončila po náhlém kolapsu v říjnu roku 2013 v trvalé péči zdravotníků. V posledních letech byla trvale upoutána na lůžko v LDN FN Motol. Podle dcery Terezy Brodské nebyla naděje na zlepšení jejího stavu. Herečka 6. února 2026 zemřela.