Získala srdce mužů i závist žen, konec života strávila v LDN. Jak šel čas s Janou Brejchovou

Patřila k nejvýraznějším českým herečkám, muži jí skládali poklony a ženy ji napodobovaly. Poprvé stála před kamerou ve třinácti letech a o rok později se živila sama. Její hvězda strmě vystoupala koncem padesátých let a udržela se po dlouhá desetiletí. Kdo byla Jana Brejchová a co především stálo za jejím úspěchem?

V Hollywoodu by jistě prorazila. Svým půvabem se vyrovnala hvězdám světového filmu a šarmem mnohé předčila. A to i přesto, že na rozdíl od nich se nemohla chlubit přepychovým životem. Ne nadarmo se jí říká česká Bardotka. Ona přesto o emigraci nikdy neuvažovala. Ztvárnila nespočet filmových rolí, někdy točila i dva filmy najednou. Jana Brejchová se do hereckého nebe odebrala 6. února 2026, ve věku 86 let. Střípky ze života jedné z vůbec nejkrásnějších českých hereček najdete v grafice.

Dětství měla složité

brejchova, zena
Jana BrejchováFoto: ČTK

Brejchová se narodila v Praze 20. ledna 1940. Dospívání neměla jednoduché, rodiče si příliš nerozuměli a každý z nich měl ještě paralelní vztah. Často se stalo, že nedorazil ani jeden z nich domů a starost o pět mladších sourozenců zůstávala právě na nejstarší Janě.

