Moderátor Leoš Mareš je otcem celkem tří dětí. Dva syny má se svou první manželkou, s druhou ženou Monikou Marešovou má malou dceru Alex. Ještě než se holčička narodila, Marešova žena pracovala jako módní redaktorka a také jako stylistka. A po tomhle světě se jí čím dál víc stýská.
"Být mámou je super, ale není to všechno," říká Marešová a plánuje se vrátit do práce
Druhá žena moderátora Leoše Mareše dlouho toužila po dítěti. Když se konečna narodila dcera Alex, stáhla se z veřejného života a plně se věnuje mateřství. Nyní má ale pocit, že nastal čas na změnu.
O tom, jak bude její návrat do pracovního procesu vypadat ale zatím nemá zcela jasnou představu. „Nevím, jestli budu dělat mluvící videa na Instagramu, to zatím netuším. Ale je fakt, že ke kreativitě se určitě chci vrátit. Být mámou je fakt super, ale… nechci nikoho poštvat proti sobě, není to všechno. Člověk se prostě musí realizovat i někde jinde,“ řekla pro pořad Showtime s tím, že nevidí svou budoucnost jen v tom být mámou na plný úvazek.
Přestože je Monika nedílnou součástí českého šoubyznysu, být středem pozornosti jí nevyhovuje. „I když to možná nevypadá, tak já hrozně nerada mluvím a jsem spíš takový asociál. Vždycky mě ale strašně bavilo psát, fotit a vymýšlet focení a fashion story. Tahle kreativní práce mi hrozně moc chybí,“ přiznává Marešová. A prozradila, že její jediná dcera zdědila její vášeň i kreativitu.
„No tak to jednoznačně. Když přijde domů, kompletně se svlékne a musí mít princeznovské šaty,“ říká se smíchem Marešová. „Styl ještě ladíme, ale zatím jedeme hlavně pyžama – máme Hello Kitty pyžamo, jinak jednolité, zemitější tóny. Obrázkové věci nás zatím míjejí, ale dobrý to je. Doufejme, že bude po mně,“ dodala s tím, že by ráda, kdyby dcera podědila i její vkus pro jednoduché a elegantní věci.