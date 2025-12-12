Dnešní Ranní show na Evropě 2 patřila vzpomínce na Patrika Hezuckého, jenž byl společně s Leošem Marešem hlasem i duší pořadu. Leoš během vysílání posluchačům oznámil svůj plán, jak uctít památku zesnulého kolegy, který přesně před týdnem naposledy vydechl – chce na jeho počest vyprodat O2 arenu.
Nikola Hezucká se nemusí bát. Leoš Mareš se o ni a jejího syna postará, pořádá koncert
Moderátor Leoš Mareš se po úmrtí svého letitého parťáka Patrika Hezuckého vrátil do vysílání, které dnes věnoval právě jemu. V éteru se zároveň pochlubil nápadem, jak pomoci Patrikově manželce Nikole a jejich malému synovi. Rozhodl se uspořádat Koncert pro Patrika, na který už byly spuštěny prodeje vstupenek.
Dnešní Ranní show na Evropě 2 patřila vzpomínce na Patrika Hezuckého, jenž byl společně s Leošem Marešem hlasem i duší pořadu. Leoš během vysílání posluchačům oznámil svůj plán, jak uctít památku zesnulého kolegy, který přesně před týdnem naposledy vydechl – chce na jeho počest vyprodat O2 arenu.
O2 arena pro Patrika
Mareš stál po boku svého kamaráda až do jeho posledních chvil a nyní se snaží zajistit podporu také pro Patrikovu manželku Nikolu a jejich šestiletého syna Olivera. Ve vysílání proto oznámil, že od dnešních sedmi hodin ráno běží prodej vstupenek na Koncert pro Patrika, který se uskuteční 19. ledna v O2 areně. Tříhodinový program proběhne symbolicky od šesti do devíti – tedy v době, kdy Leoš s Patrikem po neuvěřitelných 27 let každé všední ráno vysílali svou show.
Tohle není byznys
Veškerý výtěžek z koncertu poputuje na podporu Hezuckého rodiny. „Nikdo, koho jsem oslovil, neodmítl. Budou tam největší hvězdy českého šoubyznysu,“ uvedl Mareš, který byl u nemocného Patrika společně s jeho ženou Nikolou až do konce. „Tohle není byznys, tohle je pomoc. Není to kšeft, je to láska, sounáležitost a podpora,“ dodal ve vysílání na Evropě 2.
Koncert podpory a sounáležitosti
Na pódiu se objeví mimo jiné Patrikova oblíbená kapela Lucie nebo zpěvák Petr Janda. „Po ztrátě, která nás všechny bolestivě zasáhla, si uvědomujeme, že největší podporu nyní potřebuje Patrikova žena Nikola a syn Oliver. Proto vás zveme na koncert, jehož veškerý výtěžek bude určen právě jim,“ stojí na stránkách Evropy 2. Cena vstupenek na plochu arény je 1970 Kč, což je rok narození moderátora Patrika Hezuckého.
Zájem o koncert byl tak veliký, že fanoušci během prvních minut prodeje strhli webové stránky. Během pár minut byly všechny vstupenky do největší arény u nás, vyprodané. Posluchači tak přichází s nápadem koncert za poplatek streamovat. Tím by se jednak vybralo více peněz pro pozůstalou rodinu a také by si zážitek mohlo dopřát více lidí. Mareš toto řešení zvažuje.