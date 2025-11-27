Dnes je Hana Třeštíková šťastnou maminkou několika měsíční dcery Loty, kterou má díky umělému oplodnění. Dárce spermatu byl její blízký kamarád, jehož identitu drží producentka v tajnosti, ale který se podle jejích slov na výchově plnohodnotně podílí. „Sice s tatínkem netvoříme pár v pravém slova smyslu, ale rodiče jsme pro dítě oba stejně a tu rodinu vytvoříme. Není to sice tradiční model rodiny, ale věřím, že naše dítě bude šťastné a nebude mít pocit, že mu něco chybí,“ říká Třeštíková v nejnovějším dílu dokumentární série 13. komnata.
"Byla jsem ochotná s někým být jen proto, aby mi udělal dítě," přiznává Třeštíková
O své cestě k mateřství se producentka a bývalá pražská radní Hana Třeštíková nebojí otevřeně hovořit. Nyní promluvila i o bolesti z nepovedených pokusů a potratu.
Než se však rozhodla pro cestu umělého oplodnění, i ona doufala, že potká muže, se kterým by mohla založit rodinu. Jenže, jak přiznává, s přibývajícím věkem jsou možnosti seznámení omezenější. I když v jednu chvíli se možnosti být s někým, kdo chce dítě hodně přiblížila. „V jeden moment přišel jeden kluk, který mě sbalil a měl hroznou pověst, ale já se nechala sbalit jeho charismatem. On mi řekl, že mi udělá dítě. Ale jeho pověst nelhala a byl to opravdu nedobrý člověk a rozešli jsme se. Já tím ale zjistila, že bych byla ochotná být s někým jen proto, že mi udělá dítě. Možná se tím ozvaly mé biologické hodiny,“ popsala okamžik, kdy jí došlo, že být matkou je to, po čem touží nejvíc.
A protože další muž v jejím okolí nebyl, padla volba na asistovanou reprodukci. Než se ale stala maminkou, absolvovala Třeštíková čtyřletou cestu, během níž podstoupila devět pokusí otěhotnět. „Vůbec mi nevadilo píchání hormonů do břicha a braní léků, ale čekání na výsledky bylo pro mě psychicky složitější,“ rozvyprávěla se v dokumentu. Na těhotenském testu se ale stále neobjevovaly vytoužené dvě čárky.
„Měla jsem velké propady, kdy jsem měla pocit, že jestli se mi nepodaří otěhotnět, tak už nikdy v životě nebude šťastná. Je to frustrující, protože když cvičíš a posiluješ, máš svaly. Když nejíš, tak hubneš, zkrátka když do něčeho dáš úsilí, dostaví se výsledek, ale když se opakovaně ten výsledek nedostavuje, tak je to ubíjející a k vzteku. Bojovala jsem s psychikou a nejhorší momenty byly mezi transferem a těhotenským testem,“ říká s tím, že nakonec jí pomohla meditace.
Po jednom z pokusů se konečně objevil na těhotenském testu vytoužený výsledek. V tu dobu ale Hanka nevěděla, jak zlé okamžiky ještě bude muset prožít. Po několika týdnech totiž na běžné těhotenské prohlídce lékař zjistil, že plodu nebije srdíčko a jedná se o tzv zamklé těhotenství. Třeštíková tak měla na výběr, zde podstoupí chirurgické vyčištění dělohy nebo zda nechá přírodě volný průběh. „Řekla jsem si, že si to odbudu doma a nepůjdu na revizi, kde vám to udělají zákrokem v nemocnici, probudíte se a je hotovo. Ale už bych to nikdy nedělala. To je hrozná věc. Pocit, že z tebe odchází život a odchází na záchodě. Na to nerada vzpomínám. Bylo to těžké,“ přiblížila jeden z nejhorších okamžiků.
Sama v sobě se rozhodla, že devátý pokus bude tím posledním, ať už dopadne jakkoliv. Tentokrát se na ní konečně usmálo štěstí. Jenže kromě toho se dostavily i další, neméně intenzivní pocity. „S tím momentem přijde hrozný čas, že ti to zase někdo sebere. Následovalo pět měsíců, kdy jsem tomu nechtěla věřit a pořád jsem si v hlavě nechávala pokoru, že se to může kdykoli zvrtnout a všechno se může pokazit. Takže že jsem těhotná, jsem začala přijímat až někdy v pátém měsíci,“ popisuje svůj happy end Hana s tím, že by se k této kapitole svého života už nejradší v budoucnu nevracela.