Nastávající maminka se také nebojí otevřít téma umělého oplodnění, které sama podstoupila. "Byla to dlouhá a náročná cesta, plná neúspěchů, propadů, ale také naděje a víry v dobrý konec. Vzhledem k tomu, že se o umělém oplodnění a mateřství po čtyřicítce moc nemluví, rozhodla jsem se tohle téma trochu zvednout. Jsem toho plná a na své cestě jsem se potkala se spoustou holek, které prožívaly to samé, ale raději to nijak neventilovaly. A přitom sdílení dobrých konců je přesně to, co mi dodávalo největší naději a odvahu pokračovat," píše Třeštíková.