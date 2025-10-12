12. 10. Marcel
Bojovala s bulimií a Nicholson jí uvěřil, že ho miluje. Svět se loučí s oscarovou femme fatale

Diane Keaton
Diane Keaton
Diane Keaton
Diane Keaton
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Životní rolí pro Diane Keaton byla Annie Hallová ve stejnojmenném filmu. Věděli jste, že kostýmy Annie pocházely z jejího vlastního šatníku? Čím vším prošla v životě známá herečka, která se nikdy nevdala?

Americká herečka Diane Keaton, která by 5. ledna oslavila 80. narozeniny, mohla vyučovat umění, jak elegantně stárnout. Herečka, kterou proslavila společná práce a život s Woodym Allenem, Warrenem Beattym nebo Alem Pacinem, dokázala i v pokročilejším věku vystřihnout roli atraktivní ženy, za kterou se otáčeli i mnohem mladší nápadníci. Ve svých rolích Keaton ztvárnila nezávislé a osobité ženy, přičemž takovou byla i ona sama měla jedinečný módní styl, nikdy se nevdala a v padesáti letech adoptovala první dítě.

Diane Keaton
Diane Keaton

Zemřela herečka Diane Keaton. Hvězda filmu Klub odložených žen se dožila 79 let

Celebrity

Smutná zpráva pro svět

11. října 2025 ale obletěla svět smutná zpráva. Herečka s širokým úsměvem ve věku 79 let zemřela. Informaci prostřednictvím svého mluvčího potvrdila rodina. Podle prohlášení, které rodinný mluvčí poskytl magazínu People, herečka Diane Keaton zemřela v Kalifornii. 

Další podrobnosti zatím rodina nezveřejnila a děti Dexter a Duke požádaly veřejnost o respekt k jejich soukromí, aby měly prostor se se ztrátou vyrovnat.

Femme fatale i v důchodovém věku

Diane Keaton do povědomí vstoupila nejen díky pracovním i osobním vazbám na Woodyho Allena, Warrena Beattyho či Ala Pacina, ale i díky tomu, že i v pozdějších letech přesvědčivě hrála charismatické a žádoucí ženy, za nimiž se otáčeli i výrazně mladší muži. Na filmovém plátně pravidelně oživovala postavy svébytných, nezávislých hrdinek — a tento rys nesla i v soukromí: vyhraněný styl oblékání, žádná svatba a první adopce až po padesátce.

Diane Keaton
Diane Keaton
VIDEO: Mafiáni i prostřílené auto při natáčení. Kmotr byl drsnou gangsterkou i na place

Historky z place: Mafiáni i prostřílené auto při natáčení. Kmotr byl drsnou gangsterkou i na place
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

