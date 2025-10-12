Americká herečka Diane Keaton, která by 5. ledna oslavila 80. narozeniny, mohla vyučovat umění, jak elegantně stárnout. Herečka, kterou proslavila společná práce a život s Woodym Allenem, Warrenem Beattym nebo Alem Pacinem, dokázala i v pokročilejším věku „vystřihnout“ roli atraktivní ženy, za kterou se otáčeli i mnohem mladší nápadníci. Ve svých rolích Keaton ztvárnila nezávislé a osobité ženy, přičemž takovou byla i ona sama – měla jedinečný módní styl, nikdy se nevdala a v padesáti letech adoptovala první dítě.
Smutná zpráva pro svět
11. října 2025 ale obletěla svět smutná zpráva. Herečka s širokým úsměvem ve věku 79 let zemřela. Informaci prostřednictvím svého mluvčího potvrdila rodina. Podle prohlášení, které rodinný mluvčí poskytl magazínu People, herečka Diane Keaton zemřela v Kalifornii.
Další podrobnosti zatím rodina nezveřejnila a děti Dexter a Duke požádaly veřejnost o respekt k jejich soukromí, aby měly prostor se se ztrátou vyrovnat.
Femme fatale i v důchodovém věku
Diane Keaton do povědomí vstoupila nejen díky pracovním i osobním vazbám na Woodyho Allena, Warrena Beattyho či Ala Pacina, ale i díky tomu, že i v pozdějších letech přesvědčivě hrála charismatické a žádoucí ženy, za nimiž se otáčeli i výrazně mladší muži. Na filmovém plátně pravidelně oživovala postavy svébytných, nezávislých hrdinek — a tento rys nesla i v soukromí: vyhraněný styl oblékání, žádná svatba a první adopce až po padesátce.
Nicholson věřil, že jej Diane Keaton miluje
Příkladem je třeba film Lepší pozdě nežli později, kde po ní toužil nejen vrstevník Jack Nicholson, ale také Keanu Reeves. V komedii Dámský klub z roku 2018 byl jejím partnerem zase o deset let mladší Andy Garcia.
Režisérka a scenáristka filmu Lepší pozdě nežli později Nancy Meyers psala role pro ústřední dvojici přímo na tělo a portálu Wmagazine.com řekla, že si Jack Nicholson myslel, že do něj byla Diane Keaton během natáčení doopravdy zamilovaná. „Jack mi po jedné zkoušce volal a byl hodně rozrušený. Tak se ho ptám, co se děje, a on mi říká: ‚Diane mi právě řekla, že mě miluje.‘ Nevím, jestli byl potěšený, nebo vyděšený, ale řekla jsem mu, že o tom vím, že je tato pasáž ve scénáři. On doopravdy věřil, že to myslí vážně. To je prostě Diane,“ řekla filmařka.
Proslavila ji práce s Woodym Allenem
Diane Keaton prorazila hlavně díky spolupráci s Woodym Allenem, který byl tehdy jejím partnerem. Seznámili se v roce 1969, kdy ji Allen obsadil do své divadelní hry Zahraj to znovu, Same. Podle představení byl později natočen stejnojmenný film, ve kterém si s ním zahrála hlavní roli. Herečka se pak pravidelně objevovala v jeho filmech – Spáč (1973), Láska a smrt (1975), Interiéry (1978), Manhattan (1979), Zlaté časy rádia (1987) či Tajemná vražda na Manhattanu (1993), kde nahradila tehdejší přítelkyni Allena Miu Farrow.
Annie Hallová
V roce 1977 si Keaton zahrála v legendárním snímku Annie Hallová. Role byla údajně napsána přímo jí, čemuž napovídá i hereččino rodné jméno – Diane Hall. Snímek je mnohými kritiky považován za nejlepší Allenův počin. Film posbíral řadu ocenění, včetně čtyř Oscarů, jednu sošku získala právě Diane Keaton.
Herečka v několika rozhovorech řekla, že právě postava Annie je její nejoblíbenější rolí a že pro ni znamenala úplně všechno. Všechny kostýmy, které na sobě navíc Annie Hallová během filmu měla, pocházely z vlastního šatníku Diane Keaton.
Další nominace
Diane Keatoná byla na Oscara nominována ještě třikrát – za film Lepší pozdě nežli později, Marvinův pokoj a Rudí.
Vztahy Diane Keaton
Na rozdíl od filmového plátna ve skutečném životě to Keaton neměla s muži zrovna jednoduché, prý i kvůli své povaze. „Myslím, že jsem byla vždycky hodně přecitlivělá, zranila mě každá maličkost. Byla jsem neurotická. Možná ale právě proto jsem byla tak dobrá jako herečka,“ řekla podle ČTK.
S Woodym Allenem byli přátelé
Herečka si s Woodym Allenem zachovala přátelský vztah a údajně vždy, když přijela do New Yorku, šla s ním i s jeho ženou Soon-Yi Previn (která je adoptivní dcerou jeho bývalé přítelkyně Mii Farrow) na večeři. Keaton se také postavila za Allena, když byl další adoptivní dcerou Dylan Farrow obviněný ze sexuálního obtěžování.
Vztah s Alem Pacinem
Herečka zazářila také ve třech dílech Kmotra režiséra Francise Forda Coppoly a během natáčení potkala svého dalšího partnera, Ala Pacina. Deníku The Telegraph řekla, že ji Al Pacino okamžitě zaujal, a pár spolu začal randit už během natáčení. „Nebyl ale láska mého života. Stal se láskou jedné etapy v mém životě. Každý muž má své období," prozradila herečka svůj pohled na vztahy i lásku. Rozešli se během natáčení druhého dílu Kmotra.
Třetí velká láska - Warren Beatty
S Warrenem Beattym se herečka potkala během natáčení filmu Rudí. Ten si ve snímku zahrál amerického komunistu Johna Reeda a ona jeho milenku a aktivistku Louisu Bryant. „Na Beattym je přitažlivé to, jak jej každý zajímá. Dá vám pocit, že jste jediní na celém světě, že jste jediný člověk, na kterém mu záleží, a že jste fascinující. A takhle to má s každým,“ řekla herečka v rozhovoru pro server Variety.com.
Diane Keaton se nikdy nevdala
„Když jsem byla mladá, opravdu jsem nějakým směšným způsobem věřila, že najdete člověka, se kterým budete žít, dokud neumřete. Dnes si rozhodně nemyslím, že když se nevdáte, máte život méně hodnotný. Ten mýtus o staré panně je opravdu hloupost,“ řekla v článku pro The Independent Keaton s tím, že manželství pro ni bylo vždy něco cizího a nepochopitelného jako život ve vesmíru.
Děti adoptovala po padesátce
Keaton až v padesáti letech adoptovala roční holčičku Dexter a o pět let později i ročního chlapce Dukea. „Mateřství mě úplně změnilo. Je to ta nejskromnější zkušenost,“ řekla deníku The Independent.
Osobitý módní styl
Svůj osobitý módní styl, který ukázala už ve filmu Annie Hallová, prezentuje herečka také na červeném koberci – na tom se spíše než v luxusních robách ukazuje v oblecích.
Odchod hvězdné herečky
11. října 2025 ale obletěla svět smutná zpráva. Herečka s širokým úsměvem ve věku 79 let zemřela. Informaci prostřednictvím svého mluvčího potvrdila rodina. Podle prohlášení, které rodinný mluvčí poskytl magazínu People, herečka Diane Keaton zemřela v Kalifornii.
