Zemřela herečka Diane Keaton. Hvězda filmu Klub odložených žen se dožila 79 let

Diane Keaton
Diane Keaton
Diane Keaton
Diane Keaton
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Nezaměnitelná herečka s osobitým stylem a širokým úsměvem. Tak si budou fanoušci pamatovat Diane Keaton, která ve věku 79 let opustila tento svět. Smutnou informaci prostřednictvím svého mluvčího potvrdila rodina.

Podle prohlášení, které rodinný mluvčí poskytl magazínu People, herečka Diane Keaton zemřela v Kalifornii. Další podrobnosti zatím rodina nezveřejnila a děti Dexter a Duke požádaly veřejnost o respekt k jejich soukromí, aby měly prostor se se ztrátou vyrovnat. Keaton na sebe výrazně upozornila v 70. letech rolí v kultovním Kmotrovi, pro mnoho diváků je však nejvíce spojena s romantickými komediemi jako Annie Hallová, Klub odložených žen či Lepší pozdě nežli později.

Woody Allen, 2015
Woody Allen, 2015

Důležité ženy Woodyho Allena: Diane Keatonová, Mia Farrowová i Scarlett Johanssonová

Celebrity

Diane Keaton se narodila roku 1946 v Los Angeles jako Diane Hall a byla nejstarší ze čtyř sourozenců. Otec pracoval jako stavební inženýr, matka se věnovala domácnosti. Keaton chtěla studovat herectví na univerzitě, studium však opustila a přesunula se do New Yorku, aby se herectví věnovala naplno. Kromě filmu a televize se prosadila i na jevišti, včetně účinkování na Broadwayi. Uplatnila se i v rockové skupině Roadrunners, s níž vystupovala do roku 1967.

Slávu Woody přináší!

Diane o rok později prorazila na Broadwayi, a ještě se při přípravě a zkoušení na inscenaci komedie Zahraj to znovu Same (později úspěšně zfilmované) seznámila s jejím režisérem a budoucím partnerem Woody Allenem. Komedie (divadelní i ta filmová) zaznamenala obrovský úspěch a Diane tak měla „našlápnuto na zářnou filmovou kariéru. Další a ještě větší úspěch měla v tehdy nejvýdělečnějším a oscarovém filmu – Kmotr, režiséra Francise Coppoly.

Diane Keaton a Woody Allen
Woody Allen a Diane Keaton
Foto: Jack Rollins
Diane Keaton
Diane Keaton
Diane Keaton

Kariéra se rozjíždí

Po Kmotrovi už její kariéra stoupala jen vzhůru. V roce 1973 se objevila v další Allenově komedii Spáč, roku 1974 zazářila ve druhém pokračování Kmotra. Rok 1975 ji přinesl roli v další Allenovce jménem Láska a smrt a o dva roky později dostala svou životní roli ve filmu Annie Hallová, za což obdržela Oscara. Sedmdesátá léta pak završila dalším vynikajícím filmem (jen tak mimochodem Woodyho Allena) – Manhattan. Úspěšný byl pro ni ještě rok 1982, kdy byla nominovaná na dalšího Oscara za film Rudí, kde si zahrála s Warrenem Beattym. Pak ale přišlo slabší období, které trvalo až do konce desetiletí a během kterého se Diane objevila jen v několika nepříliš známých filmech.

Comeback přišel v roce 1990…

…s posledním dílem Kmotra, který už sice nedostal Oscara za nejlepší film, ale byl alespoň v této kategorii na cenu nominován a stal se opět velkým kasovním trhákem, čímž pomohl ke comebacku kromě Dianě také režisérovi Coppolovi, kterému se v osmdesátých letech také příliš nedařilo. Rok na to zazářila v úspěšné rodinné komedii po boku Stevea Martina – Hlava rodiny, v roce 1993 se objevila po delší době v dalším Allenově filmu – Tajemná vražda na Manhattanu, po čemž následovalo úspěšné pokračování Hlavy rodiny a v roce 1996 se Diane objevila hned ve dvou zajímavých filmech.

Tím prvním je Marvinův pokoj, kde hrála spolu s Meryl Streepovou a Leonardem DiCapriem a za svou roli byla nominována na Oscara, druhým snímkem je komedie Klub odložených žen, což byl pro změnu velký kasovní trhák. Pak si dala od herectví pauzu a občas se objevila v menší roli v nějakém průměrném filmu (Jiná láska, Taková rodinná romance) a v roce 2003 zazářila po boku Jacka Nicholsona v romantické komedii Lepší pozdě nežli později, z čehož se s více jak 120 miliony v amerických kinech stal velmi solidní hit a Diane zajistil další nominaci na Oscara. Další u nás velmi známý film, kde hrála je – Vdáš se a basta! V kině jste ji naposledy mohli vidět ve filmu Hezké vstávání, mimochodem od autorky kasovního trháku Ďábel nosí Pradu!

VIDEO: Mafiáni i prostřílené auto při natáčení. Kmotr byl drsnou gangsterkou i na place

Zdroj: People.com, ČSFD

