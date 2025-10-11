Zemřela herečka Diane Keaton. Hvězda filmu Klub odložených žen se dožila 79 let

Podle prohlášení, které rodinný mluvčí poskytl magazínu People, herečka Diane Keaton zemřela v Kalifornii. Další podrobnosti zatím rodina nezveřejnila a děti Dexter a Duke požádaly veřejnost o respekt k jejich soukromí, aby měly prostor se se ztrátou vyrovnat. Keaton na sebe výrazně upozornila v 70. letech rolí v kultovním Kmotrovi, pro mnoho diváků je však nejvíce spojena s romantickými komediemi jako Annie Hallová, Klub odložených žen či Lepší pozdě nežli později.
Podle prohlášení, které rodinný mluvčí poskytl magazínu People, herečka Diane Keaton zemřela v Kalifornii. Další podrobnosti zatím rodina nezveřejnila a děti Dexter a Duke požádaly veřejnost o respekt k jejich soukromí, aby měly prostor se se ztrátou vyrovnat. Keaton na sebe výrazně upozornila v 70. letech rolí v kultovním Kmotrovi, pro mnoho diváků je však nejvíce spojena s romantickými komediemi jako Annie Hallová, Klub odložených žen či Lepší pozdě nežli později.