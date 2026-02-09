Přeskočit na obsah
9. 2. Apolena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Lašková zářila ve zlatě, Moravcová v šatech ze sekáče a Maurerová si róbu spíchla sama: Tyhle outfity ovládly Česko-Slovenský ples

Česko-Slovenský ples se konal v Obecním domě, na snímku Michaela Maurerová
Česko-Slovenský ples se konal v Obecním domě, na snímku Michaela MaurerováFoto: Profimedia
Česko-Slovenský ples se konal v Obecním domě, na snímku Michaela Maurerová
Česko-Slovenský ples se konal v Obecním domě, na snímku Michaela MaurerováFoto: Profimedia
Petra Holakovská

Dvanáctý ročník Česko‑Slovenského plesu potvrdil, že společenské události nejsou jen o tanci a hudbě, ale také o stylu a vkusu hostů. Pražský Obecní dům přivítal desítky známých tváří, jejichž outfity se staly okamžitým tématem večera. Které z nich jsou hodny následování a které raději příště nechat doma?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Červený koberec se opět proměnil v přehlídku elegance a osobitého stylu. Hosté zvolili široké spektrum barev, od sytě vínové přes výraznou zelenou až po jemné pastelové tóny. Mnohé dámy vsadily na dlouhé večerní róby s propracovanými detaily — asymetrickými střihy, jemnými výstřihy či elegantními rozparky, které dokonale podtrhly siluetu. Nouze však nebyla ani o odvážnější outfity. Pánové se prezentovali především klasickými smokingy a obleky, ale nechyběly ani jemné variace ve střihu či barevných detailech, které dodaly outfitu osobitý šmrnc. Večer tak nabídnul inspiraci pro každého, kdo se chystá vyrazit na ples či bál, a zároveň připomněl, že móda je nedílnou součástí společenského zážitku.

Kdo bodoval a kdo by si naopak potřeboval domluvit schůzku s módním poradcem, najdete v bohaté infografice.

Předchozí
123459
Pokračovat

Eva Perkausová

Jedním z nejvíce odvážných modelů večera byla róba Evy Perkausové od návrhářky Zuzany Lešák Černé. Moderátorka zvolila kombinaci těsně přiléhající sukně a krajkového body s dlouhými rukávy, zdobeného černými ornamenty. Celý outfit působil velmi svůdně a elegantně zvýrazňoval její ženskou, sportem vypracovanou postavu.

Eva Hecko Perkausová
Eva PerkausováFoto: Profimedia
Reklama
Reklama

Zdroje: extra.cziDNES.czmarianne.cz

Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama