Červený koberec se opět proměnil v přehlídku elegance a osobitého stylu. Hosté zvolili široké spektrum barev, od sytě vínové přes výraznou zelenou až po jemné pastelové tóny. Mnohé dámy vsadily na dlouhé večerní róby s propracovanými detaily — asymetrickými střihy, jemnými výstřihy či elegantními rozparky, které dokonale podtrhly siluetu. Nouze však nebyla ani o odvážnější outfity. Pánové se prezentovali především klasickými smokingy a obleky, ale nechyběly ani jemné variace ve střihu či barevných detailech, které dodaly outfitu osobitý šmrnc. Večer tak nabídnul inspiraci pro každého, kdo se chystá vyrazit na ples či bál, a zároveň připomněl, že móda je nedílnou součástí společenského zážitku.
Kdo bodoval a kdo by si naopak potřeboval domluvit schůzku s módním poradcem, najdete v bohaté infografice.