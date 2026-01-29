Rozpad manželství Agáty Hanychové a Jakuba Prachaře se v médiích probírá roky, ale teď se k jednomu z nejvýraznějších momentů vrátila sama influencerka. V podcastu, který komentuje s Ornellou Koktovou narazila na společnou fotografii s fotografem Dereckem Hardem – mužem, kterého část bulváru dlouhodobě spojovala s jejím tehdejším vztahem. Podle Agáty měl právě on celý příběh rozdmýchat tak, že nakonec přispěl k rozvodu, k němuž došlo v roce 2020.
Agáta po letech přiznala epizodu s Hardem: „Stalo se to jen jednou. On to ale nafoukl.“
Agáta Hanychová se v podcastu vrátila k období před rozvodem s Jakubem Prachařem. Při pohledu na společnou fotku s fotografem Dereckem Hardem nešetřila ostrými slovy a tvrdí, že právě on měl její manželství zásadně poškodit tím, jak jejich epizodu prezentoval. Přiznala ale, že mezi nimi něco bylo – podle ní však pouze jednou.
Když na snímek přišla řeč, Hanychová se nijak nedržela zpátky. „To je člověk, který mi zničil manželství. Tvrdil, že ho miluju, a šel o tom dát rozhovor do televize,“ rozčilovala se. Zároveň ale přiznala, že mezi nimi přece jen něco proběhlo – byť podle ní šlo o jednorázovou věc. „Ano, byl to jakože můj milenec – ale stalo se to jen jednou,“ zdůraznila. Agáta pak ještě ostřeji popsala, co jí na celé situaci vadilo nejvíc: že Hard měl jejich epizodu prý vykreslit úplně jinak, než jaká byla realita. „Ale on to nafouknul tak, že jsme spolu v podstatě žili. Tenhle ko*ot mi zničil manželství,“ dodala.
Zatímco ona tvrdí, že na něj dodnes nemůže ani pomyslet, z Hardovy strany prý zájem o kontakt úplně nevymizel. „Dokonce mi teď dvakrát psal na instagram,“ prozradila Agáta, která je aktuálně znovu vdaná – za Mirka Dopitu, s nímž má čtrnáctiletého syna Kryšpína. A tím to nekončí: podle jejích slov jí měl Hard dokonce složit a poslat píseň, která vyznívá tak, že mu i po letech chybí.
Agáta Hanychová si Jakuba Prachaře vzala v roce 2013 – a to hned dvakrát, nejprve v hotelu a poté i v kostele. Z jejich manželství se narodila dcera Mia (7), vztah ale nakonec skončil rozvodem a ani po letech prý mezi bývalými partnery nepanuje úplně ideální atmosféra.