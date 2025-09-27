Jana Adamcová se rozhodla otevřeně reagovat na bulvární spekulace, které ji obviňují z únosu manžela Jiřího Adamce a záměrného ovládnutí jeho majetku. Sama proto popsala průběh jejich rozchodu, zdravotní komplikace režiséra i kroky ohledně rodinného majetku.
V letech 2019–2020 se jejich vztah dostal do krize a Jana podala žádost o rozvod. Sama chtěla odejít, ale režisér trval na tom, aby zůstala s dětmi v rodinném domě a odstěhuje se on. „2020: Koncem roku se dozvídám o manželově boji s onkologickou nemocí. 2021: Přerušuji návrh na rozvod. Původně jsem chtěla, abychom měli oba čistý stůl, teď už to není důležité. Podstatné je mému muži nepřidávat víc, než je nutné,“ vzpomíná v postu Adamcová.
Už v té době plánoval Adamec převést svůj majetek na rodinu, ale formálně k tomu nedošlo. V roce 2023 začal zapomínat platit účty, proto požádal manželku, aby se postarala o finance. „Nejsem zrovna ekonomický mozek, a přiznám se, že převzetí této agendy, která byla poměrně rozsáhlá, pro mě nebylo snadné. Ale už jsem nikdy více nechtěla zažít odpojenou elektřinu nebo plyn. V té době mi můj muž zřídil plné dispoziční právo ke svému účtu, abych mohla veškeré úkony provádět. Nikdy jsem toho nezneužila, nikdy jsem se neukazovala na večírcích v botách za desítky tisíc ani s kabelkami za statisíce,“ vysvětlila.
Rok 2024 přinesl vážnější obavy. Adamcová si všimla, že manželovo zapomínání je čím dál častější. „Na jaře jsme se domluvili, že přepis majetku dokončíme. Manžel se rozhodl, že vše převede na naše děti, zatím prozatím na syna, který je plnoletý. Já jsem zároveň na děti přepsala i svůj majetek,“ popsala. V létě se její podezření potvrdilo a lékaři stanovili diagnózu – frontotemporální demence v raném stadiu. „Ano, je to stejná diagnóza, jakou trpí Bruce Willis. Jen záleží, která část mozku je postižena, od toho se pak odvíjí projevy nemoci. Zároveň jsme se dozvěděli, že tato nemoc má velmi často dost rychlý průběh a může se velmi rychle zhoršovat. V tu chvíli jsem, ano přiznám se, děkovala Pánu Bohu, že jsme naše majetkové záležitosti vyřešili včas, dokud je můj muž v pořádku a nemoc je zatím pouze ve fázi prvních příznaků,“ pokračuje Jana. Nemoc postupně vyžadovala intenzivnější péči.
Do života režiséra mezitím vstoupila novinářka Veronika Maschková, která s ním chtěla natáčet dokument a postupně s ním začala trávit více času. „Bylo mi jasné, že mezi nimi vznikl bližší vztah, ale když to zakrývala řečmi o dokumentu, působilo to až směšně. Nežijeme spolu, tak ať si každý dělá, co chce. Když se manželův stav horšil, bylo jednodušší domlouvat se s ní na praktických věcech, třeba na odvozu k lékaři,“ uvedla Adamcová.
Právě Maschková však tvrdí, že Adamce jeho žena unesla, aby ho připravila o svéprávnost a peníze. Adamcová přiznává, že opravdu požádala o svěření manžela do péče, ale na základě doporučení lékařů po incidentu s podepsanými dokumenty. „Obvinění, že usiluji o peníze, je směšné. Můj muž už dávno nic nevydělává, je v důchodu,“ ohradila se. Podle svých slov chce Adamcová pro manžela jen důstojnou péči: „Můj muž ví, že já ani naše děti ho nikdy nenecháme bez pomoci. V ústavu pro choromyslné nikdy neskončí. Bude tam, kde dostane odbornou péči a laskavý přístup. Ať to stojí, co to stojí. Protože si svého muže vážím a nikdy bych nedopustila, aby neměl to, co jsem mu kdysi slíbila,“ dodala.
První velký otřes přišel ve chvíli, kdy Jana Adamcová potřebovala se svým mužem vyřídit záležitost v bance. Místo běžného jednání je však u dveří čekali právníci, kteří tvrdili, že zastupují Jiřího Adamce. Od té chvíle měla jednat výhradně s nimi. „Za půl hodiny mi přišla zpráva, že všechny moje přístupy k účtu i kartám jsou zablokované. Znamenalo to, že nám zase hrozilo odpojení elektřiny, plynu nebo vody. Samozřejmě, mohla bych platit z jiného účtu, ale už jsem se nedostala ani k číslům účtů, na které se musí každý měsíc posílat peníze. A těch závazků opravdu není málo,“ popsala situaci Adamcová.
Společně s dětmi se proto rozhodla počkat na manžela v jeho bytě, který už byl přepsán na syna. Čekali však marně. V bytě zůstaly i jeho osobní věci – zubní kartáček nebo léky, bez kterých se neobejde. Podle Adamcové tak nemohl tušit, že se domů jen tak nevrátí. Když se k němu nakonec dostali, prý byl velmi vyděšený a odmítal návrat domů s tím, že tam čekají „zlí lidé“. „Tahle paní mu to opakovala celé čtyři dny, až jí uvěřil,“ tvrdí Adamcová, která je přesvědčena, že režiséra ve skutečnosti „odvedla“ Maschková, nikoli ona sama, jak novinářka prezentuje. Adamcová rovněž odmítá tvrzení, že Maschková s jejím manželem už rok žije. Podle ní jde jen o účelový krok, který by jí mohl zajistit výhody při případném právním sporu. „Byly překročeny všechny hranice – ve všem,“ posteskla si Adamcová.
