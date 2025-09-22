Režisér legendárního seriálu Sanitka Jiří Adamec už roky bojuje s postupující Alzheimerovou chorobou. Jeho manželství s bývalou moderátorkou Janou Adamcovou sice formálně trvá, ale prakticky žijí už dlouhou dobu odděleně. Adamec si také našel přítelkyni Veroniku Maschkovou, která s ním žije v bytě v pražských Dejvicích a stará se o něj. To donedávna oceňovala i Adamcová. Jenže jak se zdá, situace se změnila.
„Manželovi pomáhá paní Veronika, která je s ním každý den. Vím, že to bude vypadat zvláštně, ale jsem za ni ráda. Jsem ráda, že tam s ním je, protože je o něj denně postaráno. Věnuje se mu mentálně i fyzicky, snaží se s ním chodit na procházky, luští křížovky,“ říkala Adamcová před časem. Nyní je ale Adamec zpátky u manželky v jejich vile na Hanspaulce. Podle slov přítelkyně Veroniky tam ale není dobrovolně a stal se obětí únosu. Celou věc se také rozhodla medializovat a oslovila deník Blesk. „Oslovila jsem vás, protože neznám jinou cestu, jak na případ upozornit. Chci, aby Jirka dožil důstojně, jak si zaslouží, a ne někde v ústavu. Jeho stav není tak špatný, jak je prezentováno,“ říká Maschková a popisuje, k čemu došlo.
Podle ní za celou věcí stojí to, že se Adamcová snaží svého manžela zbavit svéprávnosti a aby se nemohl bránit, rozhodla se nad ním získat kontrolu. „Vše se vyhrotilo soudní obsílkou, kde se Jirka dočetl, že jej chcete omezit ve svéprávnosti,“ napsala Maschková v dopise, který adresovala právě Adamcové a který dala Blesku k dispozici. „Cítil to jako zradu a dostal panickou hrůzu, že až se to stane, skončí někde v ústavu pro choromyslné. Do toho jste zavolala vy se svým finančním požadavkem a vyděšený Jirka požádal o účast právníka v bance. Když jsem se poté s Jirkou setkala, byl rozhozený a řekl, že se bojí jít do svého bytu a nechce s nikým mluvit,“ píše režisérova přítelkyně s tím, že následně došlo k jeho únosu z kavárny.
Z té ho prý odlákal známý herec a Adamec na stole nechal všechny své osobní věci, jako je telefon, peněženka, doklady nebo klíče od bytu. Od té doby pobývá režisér v domě své manželky. „Podařilo se mi zkontaktovat se s ním a stačil mi rychle říct, že ho unesli a že se bojí, co s ním chtějí udělat. On nemá jak ani koho poprosit o pomoc,“ říká Mashková, která dokonce kontaktovala policii. Jenže ta jí nepomohla. „Policii přirozeně nezajímá, že Jirka už osm let bydlel někde jinde. Našla ho v jejich domě na Hanspaulce, kde má trvalé bydliště, a tak je vše podle nich v pořádku. Ale já vím, že není,“ zoufá si Veronika, která ale boj za Adamcův návrat k ní nehodlá vzdát.
Zdroj: Blesk.cz
