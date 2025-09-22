Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

"Unesli ho," říká o režiséru Adamcovi jeho přítelkyně a obviňuje jeho manželku

Jiří Adamec
Jiří AdamecFoto: Profimedia
Jiří Adamec
Jiří AdamecFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Situace v rodině režiséra Jiřího Adamce se hodně vyhrotila. Přítelkyně Veronika, se kterou už nějakou dobu žije a která se o něj stará, tvrdí, že jeho žena Jana Adamcová zorganizovala jeho únos.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Režisér legendárního seriálu Sanitka Jiří Adamec už roky bojuje s postupující Alzheimerovou chorobou. Jeho manželství s bývalou moderátorkou Janou Adamcovou sice formálně trvá, ale prakticky žijí už dlouhou dobu odděleně. Adamec si také našel přítelkyni Veroniku Maschkovou, která s ním žije v bytě v pražských Dejvicích a stará se o něj. To donedávna oceňovala i Adamcová. Jenže jak se zdá, situace se změnila. 

Felix Slováček a Jiří Adamec
Felix Slováček a Jiří Adamec

Felix Slováček a Jiří Adamec byli okradeni o miliony. "Jsme blbí," zoufá saxofonista

Celebrity

„Manželovi pomáhá paní Veronika, která je s ním každý den. Vím, že to bude vypadat zvláštně, ale jsem za ni ráda. Jsem ráda, že tam s ním je, protože je o něj denně postaráno. Věnuje se mu mentálně i fyzicky, snaží se s ním chodit na procházky, luští křížovky,“ říkala Adamcová před časem. Nyní je ale Adamec zpátky u manželky v jejich vile na Hanspaulce. Podle slov přítelkyně Veroniky tam ale není dobrovolně a stal se obětí únosu. Celou věc se také rozhodla medializovat a oslovila deník Blesk. „Oslovila jsem vás, protože neznám jinou cestu, jak na případ upozornit. Chci, aby Jirka dožil důstojně, jak si zaslouží, a ne někde v ústavu. Jeho stav není tak špatný, jak je prezentováno,“ říká Maschková a popisuje, k čemu došlo.

Podle ní za celou věcí stojí to, že se Adamcová snaží svého manžela zbavit svéprávnosti a aby se nemohl bránit, rozhodla se nad ním získat kontrolu. „Vše se vyhrotilo soudní obsílkou, kde se Jirka dočetl, že jej chcete omezit ve svéprávnosti,“ napsala Maschková v dopise, který adresovala právě Adamcové a který dala Blesku k dispozici. „Cítil to jako zradu a dostal panickou hrůzu, že až se to stane, skončí někde v ústavu pro choromyslné. Do toho jste zavolala vy se svým finančním požadavkem a vyděšený Jirka požádal o účast právníka v bance. Když jsem se poté s Jirkou setkala, byl rozhozený a řekl, že se bojí jít do svého bytu a nechce s nikým mluvit,“ píše režisérova přítelkyně s tím, že následně došlo k jeho únosu z kavárny. 

Reklama

Z té ho prý odlákal známý herec a Adamec na stole nechal všechny své osobní věci, jako je telefon, peněženka, doklady nebo klíče od bytu. Od té doby pobývá režisér v domě své manželky. „Podařilo se mi zkontaktovat se s ním a stačil mi rychle říct, že ho unesli a že se bojí, co s ním chtějí udělat. On nemá jak ani koho poprosit o pomoc,“ říká Mashková, která dokonce kontaktovala policii. Jenže ta jí nepomohla. Policii přirozeně nezajímá, že Jirka už osm let bydlel někde jinde. Našla ho v jejich domě na Hanspaulce, kde má trvalé bydliště, a tak je vše podle nich v pořádku. Ale já vím, že není,“ zoufá si Veronika, která ale boj za Adamcův návrat k ní nehodlá vzdát.

Zdroj: Blesk.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama