Bruce už s námi nežije
Za nejtěžší rozhodnutí označila přestěhování manžela do jiného domu. „Bruce by to chtěl pro naše dcery. Chtěl by, aby žily v domově, který je přizpůsobený jejich potřebám, ne jeho potřebám,“ řekla se slzami. Willis nyní žije v přízemním domě s nepřetržitou péčí, ale rodina ho pravidelně navštěvuje. „Když jdeme za ním, buď jsme venku, nebo sledujeme film… jde především o to tam být a propojit se s Brucem. Je to dům plný lásky, tepla, péče a smíchu,“ vysvětlila Emma. Dcery tam mají dokonce i své věci, takže jde i pro ně o druhý domov.