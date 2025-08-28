Ikona počasí
„Bruce by to chtěl pro naše dcery,“ říká se slzami v očích manželka Willise

Bruce WillisFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Herec Bruce Willis trpí frontotemporální demencí, která mu vzala řeč i možnost žít běžný rodinný život. Jeho manželka Emma Heming nyní popsala, jak bolestné rozhodnutí musela udělat: přestěhovala manžela do jiného domu s celodenní péčí.

Reklama

Herec Bruce Willis, známý z filmů Šestý smysl nebo Smrtonosná past, už několik let bojuje s frontotemporální demencí. Nemoc zásadně ovlivnila nejen jeho život, ale také celou rodinu. Manželka Emma Heming nyní v rozhovoru popsala, jak těžké kroky musela v poslední době učinit.

Podle Emmy Heming se první příznaky objevily nenápadně. „Na někoho, kdo byl vždycky hovorný, velmi zapojený, byl najednou trochu tišší. A když jsme se scházeli jako rodina, tak se jakoby stáhl do ústraní,“ popsala. Postupně u něj začaly mizet slova, objevilo se koktání, které znal už z dětství, a nakonec přestal mluvit úplně. Rodina si proto našla jiné způsoby komunikace.

Emma, s níž má herec dvě dcery Mabel (13) a Evelyn (11), o své zkušenosti promluvila v pořadu Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey s moderátorkou Diane Sawyer. Rozhovor je zároveň součástí kampaně ke knize, kterou Heming vydává letos v září.

Bruce už s námi nežije

Za nejtěžší rozhodnutí označila přestěhování manžela do jiného domu. „Bruce by to chtěl pro naše dcery. Chtěl by, aby žily v domově, který je přizpůsobený jejich potřebám, ne jeho potřebám,“ řekla se slzami. Willis nyní žije v přízemním domě s nepřetržitou péčí, ale rodina ho pravidelně navštěvuje. „Když jdeme za ním, buď jsme venku, nebo sledujeme film… jde především o to tam být a propojit se s Brucem. Je to dům plný lásky, tepla, péče a smíchu,“ vysvětlila Emma. Dcery tam mají dokonce i své věci, takže jde i pro ně o druhý domov.

Reklama

Poděkovala také všem, kdo na Willise nezapomněli. „Bylo krásné vidět, kolik Bruceových přátel za ním stále chodí, přinášejí do jeho života energii a radost,“ uvedla. Na závěr přiznala, co jí chybí nejvíce: možnost se s manželem normálně bavit. „Jak se má, jestli je v pořádku, jak se cítí. Jestli je něco, co bychom mohli udělat, abychom ho podpořili lépe. Opravdu bych to chtěla vědět. Jestli má strach. Jestli si někdy dělá starosti. Moc bych si přála, abych s ním mohla mít normální rozhovor,“ dodala bývalá modelka.

Zdroj: abcnews.go.com

