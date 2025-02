Bezdětné ženy jsou vnímané jako nenormální. Nejsme žádná monstra, obhajují se

Podle osmadvacetiletého Filipa, který pracuje jako oblastní manažer pro specializované obchody s elektronikou a který chce také zůstat v anonymitě, to mají ale ženy, které se rozhodnou nemít děti, ve společnosti i vztazích složitější. "Nijak zvlášť se nemusím ostatním obhajovat, stačí říct, že děti nechci, a tím většinou celá debata na toto téma končí. Vidím ale, že u žen je to jinak. U mě i u mého kamaráda to jde hladce, nikdo se ohledně toho nestresuje. U svých bývalých partnerek, známých bezdětných nebo i současné partnerky ale vidím, že být bez dětí je stále bráno jako nějaká nemoc nebo porucha. A to zejména ze strany jiných žen, které o děti stojí, mají je nebo je plánují. Mají potřebu vnucovat svůj životní postoj druhým, zatímco chlapi to prostě neřeší," říká.