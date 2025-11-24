25. 11. Kateřina
Trendy ve vánoční výzdobě 2025: Barvy, styly a nápady, které budou vládnout letošním Vánocům

Vánoce a dekorování stromečku
Vánoce a dekorování stromečkuFoto: Shutterstock
Vánoce a dekorování stromečku
Vánoce a dekorování stromečkuFoto: Shutterstock
Petra Holakovská

Vánoce roku 2025 přinášejí krásné spojení přírody, elegance i fantazie. Po období minimalistických Vánoc se vracíme k teplejším tónům, bohatším materiálům a atmosféře, která je osobní, hřejivá a přirozeně luxusní. Barvou letošního roku je Mocha Mousse – neobyčejně sympatický a hřejivý odstín hnědé, který vaši sváteční výzdobu vystřelí do nebeských výšin. Přesně tak, jak se na Vánoce patří.

Letošní Vánoce jsou ale také ve znamení harmonie, ženské elegance a hřejivého klidu. Ať už si vyberete sofistikovanou Mocha Mousse, dramatické temné tóny nebo pastelovou romantiku, důležitá je především radost. Trendy jsou tu od toho, aby inspirovaly – zbytek je na vás.

Mirka van Gils Slavíková
Mirka van Gils Slavíková

Voňavé Vánoce podle Mirky van Gils Slavíkové: Známá cukrářka odtajnila nové recepty a vlastní tipy na dokonalé cukroví

Vaření

Materiály a textury, které frčí

* Samet (na mašlích, ozdobách i na dárkovém balení)
* Dřevo, proutí, len a přírodní vlákna
* Sklo s jemným perleťovým odleskem
* Kovové prvky v barvě champagne či matné stříbro
* Kombinace lesklých a matných povrchů, které dodají hloubku a eleganci. Výsledkem bude bohatě působící výzdoba, která v sobě nese útulnost a autenticitu.

Jak na dokonalou výzdobu

Vyberte si dvě až tři hlavní barvy a držte se jich napříč celou výzdobou. Kombinujte různé textury – dřevo, sklo, tkaniny i kov se letos krásně doplňují. Nebojte se vintage prvků – staré ozdoby mají duši a trendy je přímo vítají. Pracujte se světlem – teplá bílá barva umí zázraky a zvýrazní i jemné detaily. Mějte radost z malých věcí – sušené pomeranče, větvičky, mašle či ručně vyrobené dekorace dokážou váš domov dokonale doladit.

Mocha Mousse – hlavní hvězda letošních Vánoc

Teplá kávově hnědá Mocha Mousse je odstín, který bude letos určovat tón vánočních dekorací. Působí elegantně, harmonicky a dokonale zapadá do trendu „přírodního luxusu. Skvěle ladí s dřevem, lněnými textiliemi, sklem i zlatými detaily – a zvládne jak minimalistické, tak bohatší aranžmá.

Mocha Mousse – hvězda letošních Vánoc
Zdroje: martastewart.com, houseandgarden.co.uk, housebeutiful.com

