Sdílejte, než to smažou! Žena porodila 17 králíků a další hoaxy starší než internet

Konstantinovo darování (8.-15. století)
Dokument vznikl pravděpodobně v 8. století v područí římské církve. Falzifikát se tvářil jako oficiální listina ze 4. století, ve které římský císař Konstantin I. Veliký údajně předal papeži Silvestru I. a jeho nástupcům vládu nad Římem a západní částí římské říše. Listina obsahovala působivý příběh o tom, jak papež Silvestr I. zázračně vyléčil císaře Konstantina z malomocenství pomocí křtu. Z vděčnosti za uzdravení měl císař darovat církvi rozsáhlá práva a majetky. První pochybnosti o pravosti dokumentu se objevily už v 10. století, ale definitivní důkaz o jeho nepravosti přinesl až v letech 1439-1440 italský humanista Lorenzo Valla. Ten pomocí filologické analýzy dokázal, že jazyk použitý v dokumentu neodpovídá latině 4. století.