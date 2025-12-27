Přeskočit na obsah
27. 12.
Sdílejte, než to smažou! Žena porodila 17 králíků a další hoaxy starší než internet

Tvář na Marsu (70. léta)
Tvář na Marsu (70. léta)Foto: NASA/SWNS / SWNS / Profimedia
Tvář na Marsu (70. léta)
Tvář na Marsu (70. léta)Foto: NASA/SWNS / SWNS / Profimedia
Tereza ŠolcováDan Poláček

S nástupem internetu a sociálních sítí se hoaxy začaly šířit bleskovou rychlostí. Pravda ale je, že tu byly už dávno předtím. Falešné listiny a dekrety vznikaly za účelem získat rozsáhlý majetek, podvrhy o ženě, která údajně porodila 17 králíků, zase kvůli čisté senzaci. Pro všechny případy, které galerie nabízí, ale platí nakonec totéž. Že lež má krátké nohy.

Konstantinovo darování (8.-15. století)

Dokument vznikl pravděpodobně v 8. století v područí římské církve. Falzifikát se tvářil jako oficiální listina ze 4. století, ve které římský císař Konstantin I. Veliký údajně předal papeži Silvestru I. a jeho nástupcům vládu nad Římem a západní částí římské říše. Listina obsahovala působivý příběh o tom, jak papež Silvestr I. zázračně vyléčil císaře Konstantina z malomocenství pomocí křtu. Z vděčnosti za uzdravení měl císař darovat církvi rozsáhlá práva a majetky. První pochybnosti o pravosti dokumentu se objevily už v 10. století, ale definitivní důkaz o jeho nepravosti přinesl až v letech 1439-1440 italský humanista Lorenzo Valla. Ten pomocí filologické analýzy dokázal, že jazyk použitý v dokumentu neodpovídá latině 4. století.

