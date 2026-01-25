Hlava nalezená ve vlaku a 13 let mlčení: Kdo byla Irena Čubírková a jaké tajemství skrývala?

Toaleta ve vlaku
Průvodčí osobního vlaku na trase Trnava–Bratislava v prosinci 1964 otevřel dveře toalety a nalezl v nich lidskou hlavu. Podle části dobových hlášení nález učinil personál vlaku, jiné zdroje uvádějí, že na zavazadlo s hrůzným obsahem upozornil jeden z cestujících. Nález okamžitě změnil rutinní jízdu v celostátní vyšetřování, během něhož policie vyslechla všech 287 osob ve vlaku. Nikdo z nich však nedokázal poskytnout použitelné informace o tom, kdo a kdy hlavu do soupravy přinesl.
Případ od počátku provázely nejasnosti v popisu místa činu; zdroje se rozcházejí v tom, zda k nálezu došlo u stanice Pezinok, nebo u zastávky Cífer, a zda byla hlava uložena v běžné soupravě, či v odstaveném vagónu. Klíčový zlom nastal hned druhý den, kdy kriminalisté narazili na hlášení o pohřešovaném muži z Bolerázu. Zmizení Ambróze Šepka nahlásila jeho družka Irena Čubírková. Právě kolem ní začal růst příběh, ve kterém se precizní detektivní práce mísí s tím, jak se o ženách – matkách, partnerkách a podezřelých – vypráví v mediálním prostoru. Střet mezi strohými fakty a jejich veřejným obrazem se stal určujícím rysem celého případu.