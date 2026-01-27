Přeskočit na obsah
Filmový kvíz pro pamětníky: Poznáte legendární hlášky a tváře, nebo vás paměť zradí?

Kristian
Kristian
Kateřina Potyšová
Zlatá éra filmu, nezapomenutelné hlášky a tváře, které kdysi znal každý. Otestujte si, jak dobře si pamatujete klasiky, co běžely v kinech i v televizi, a zjistěte, jestli jste skutečný filmový pamětník, nebo už vám detaily nenápadně mizí z hlavy.

Byly to filmy, na které se čekalo u televize, citovaly se ve škole i v práci a jejich hrdinové jako by patřili do rodiny. Stačí pár tónů hudby nebo jedna věta a hned víte, odkud vítr fouká. Jenže paměť je potvora – někdy si jsme jistí, a přesto sáhneme vedle.

Hana Vítová a Oldřich nový ve filmu Pytlákova schovanka
Hana Vítová a Oldřich nový ve filmu Pytlákova schovanka

Tenhle kvíz vás vrátí do časů, kdy se točilo jinak, hrálo jinak a film měl své kouzlo bez triků a efektů. Otestujte si, jestli ještě poznáte slavné hlášky, tváře i dějové zvraty, nebo zjistíte, že některé filmové vzpomínky už lehce vybledly. Možná budete překvapeni, co všechno si dokážete vybavit – a u čeho naopak zaváháte. Někdy totiž stačí podobná scéna, stejný herec nebo zaměnitelná hláška a jistota je pryč. A právě v tom je to kouzlo. Nejde jen o znalosti, ale i o vzpomínky, emoce a dobu, kdy jsme tyhle filmy viděli poprvé.

Zdroj: csfd.czfdb.czbarrandov.cz

