Dnes je Den matek: Tipy na nejkrásnější SMS přání a dojemné citáty

Někdy je nejtěžší říct právě to, na čem nejvíc záleží. Chcete mamince poděkovat za všechno, co pro vás kdy udělala, ale slova nepřicházejí. Tolik toho cítíte – vděčnost, lásku, obdiv i pokoru – a přitom máte pocit, že žádná zpráva to nemůže obsáhnout. A právě proto existují citáty. Krátké věty, kterými se někomu kdysi povedlo vtisknout do slov to, co ostatní jen těžko vyjadřují.

Na Den matek je ideální chvíle poslat mamince zprávu, která ji dožene k úsměvu, možná i k slzám – těm šťastným. Nechte se inspirovat nejkrásnějšími přáními a citáty, které jsme pro vás vybrali. Ať už je přepíšete do SMS, nebo si je vezmete jen jako odrazový můstek pro svá vlastní slova, jedno je jisté: vaše maminka je dnes uslyší ráda.

Chcete mamince poslat milý vzkaz, ale múza ne a ne kopnout? Na inspiraci se podívejte do grafiky.